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Pevačicu Snežanu Jovanović Šikicu su kroz život pratile brojne turbulencije i veoma izazovni trenuci, pa i veza sa oženjenim muškarcem. Ona o svemu tome nije imala problem da govori javno, a iako je sada već 50 godina u braku sa Slobodanom Jovanovićem, na početku njihove ljubavi nije sve bilo idealno.

Naime, po njegovom povratku iz vojske, kako je pevačica sama ispričala, saznala je da on već ima suprugu i dvoje dece, te zbog toga isprva nije želela da se upusti u vezu sa njim, međutim, na kraju su presudile emocije.

1/7 Vidi galeriju Snežana Jovanović Šikica Foto: Privatna Arhiva, Printscreen

"Nije voleo svoju ženu"

- Kada je došao iz vojske, čula sam da je oženjen da ima dvoje dece i ženu. Nisam htela da budem sa njim, ali gotovo je bilo već, evo 50 godina samo zajedno. Rasturila sam brak, ali on je pre mene imao pitaj Boga koliko još, ali kada sam se zaljubila nije bilo nazad. Ni jedan čovek neće da ostavi ženu zbog druge, ali čini mi se da on nije voleo svoju ženu zato je i ostao sa mnom. Rekla sam mu da ne može da živi sa mnom ako će da živi i sa tom ženom. Rodila sam Milana kasnije,dobili smo i Oliveru, osam godina smo čekali da imamo decu.

"Svekar je hteo da me zgazi kombijem"

Ulazak u život zauzetog muškarca doneo joj je veoma komplikovan odnos sa njegovim roditeljima, pa tako sa svekrvom nije razgovarala. Iako je ona pred kraj života želela da izglade odnose, preminula je pre nego što su uspele da se pomire.

- Svekar je hteo da me zgazi kombijem, da me udari, nakon toga sam bila najbolja snajka, sa svekrvom nisam govorila, kasnije je htela da govori sa mnom, ali je umrla - rekla je ona za "Hajp".

1/7 Vidi galeriju Snežana Jovanović Šikica Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

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