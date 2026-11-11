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Od 3. jula, kada je Milanče Radosavljević održao svoj prvi solistički koncert na Tašmajdanu, publika je s nestrpljenjem čekala da ponovo doživi tu noć. Snimak koncerta sada je objavljen na YouTube kanalu Aleksandra Sofronijevića, pa će i oni koji su te večeri bili na Tašmajdanu i oni koji su želeli da budu tamo moći da čuju kako je čitav stadion pevao sa svojim Milančetom.

1/7 Vidi galeriju Milanče Radosavljević Prvi koncert na Tašmajdanu Foto: Printscreen Youtube / Aleksandar Sofronijevic

Veče puno emocija

Koliko je samo uspomena stalo u jedno veče. Uz „Ženu plave kose“, „Oprosti majko, oprosti“ i „Anđeliju“ odrastale su generacije, a te julske noći na Tašmajdanu zajedno su ih pevali i oni koji ih pamte otkako su prvi put emitovane i oni koji su ih zavoleli slušajući svoje roditelje. Sada će taj koncert, prepun emocija, moći da pogledaju ljudi sa svih meridijana. Nekome će vratiti uspomenu na julsku noć u Beogradu, a nekome, daleko od kuće, probuditi uspomene na rodni kraj.

Posle četiri rekordna koncerta na Tašmajdanu, Milanče je na turneji „Od Valjeva do Loznice“ održao koncerte u Valjevu i Novom Sadu. Legenda narodne muzike nastavlja da piše muzičku istoriju, a sledeći susret zakazan je 2. decembra u hali Čair u Nišu.

Posle Niša, Milanče će 10. decembra pevati u hali Jezero u Kragujevcu, a 13. decembra u hali Zorka u Šapcu. Decembar će zaokružiti dvema koncertnim večerima, 28. i 29. decembra u dvorani Borik u Banjaluci.

Do susreta u Čairu, dovoljno je pustiti snimak i čuti kako Tašmajdan peva s Milančetom. A onda će iste pesme, svako sa svojom uspomenom, zapevati i Nišlije, a u nastavku turneje i publika u najavljenim gradovima.

Koncert možete pogledati na linku ispod.

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