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Život u luksuznoj vili Lepe Brene i Slobodana Bobe Živojinovića na Bežanijskoj kosi godinama intrigira javnost, a detalje o tome kako zaista izgleda njihova svakodnevica otkrila je njihova bivša kućna pomoćnica.

Iako su mnogi očekivali nepoznate tajne, nekadašnja radnica iz njihovog doma nosi isključivo pozitivne uspomene i za poznatu porodicu ima samo reči hvale. Kako je istakla, od prvog radnog dana bila je maksimalno uvažena.

„U toj kući sam bila maksimalno ispoštovana i zaista nemam nijednu ružnu reč da kažem. Svi su predivni ljudi, puni razumevanja i topline. Od prvog dana sam osetila poštovanje i neku posebnu energiju, zbog čega mi je bilo zadovoljstvo da radim u takvom okruženju“, započela je ona.

Pokloni od srca i porodična atmosfera

Prema njenim rečima, odnos koji su Živojinovići imali prema njoj prelazio je okvire klasičnog poslovnog odnosa. Posebno pamti gestove i znake pažnje kojima su joj pokazivali koliko je cene.

„Neretko sam dobijala poklone, znak pažnje koji mi je mnogo značio. To nisu morale da budu velike stvari, ali su dolazile od srca. Osećala sam se kao deo porodice, a ne samo kao neko ko tu radi, i to je ono što ću zauvek pamtiti“, ispričala je bivša pomoćnica.

1/8 Vidi galeriju Lepa Brena Foto: Nemanja Nikolić

Govoreći o funkcionisanju same kuće, otkrila je da muzička zvezda ne učestvuje u kućnim poslovima, dok je brigu o gastronomiji u potpunosti preuzeo njen suprug.

„Brena ne voli kućne poslove, iskreno, ne pipa ništa po kući. I realno, što bi – žena je ceo život radila, zarađivala i stvarala, pa je potpuno prirodno da danas uživa. Kuhinja je uglavnom Bobina teritorija, on je taj koji je zadužen za kuvanje i odlično se snalazi u toj ulozi“, dodala je kroz osmeh.

Istina o odnosu sa Aleksandrom Prijović

Na kraju, bivša pomoćnica se osvrnula i na odnos Lepe Brene prema snaji Aleksandri Prijović, ističući da među njima vladaju velika privrženost i podrška.

1/6 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: ATA images