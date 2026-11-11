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Rijaliti učesnik Vladimir Tomović (44) odgovarao je na pitanja svojih pratilaca na društvenim mrežama, a jedno od njih odnosilo se na njegov emotivni život. Tomović nije želeo da izbegava ovu temu, pa je kratko i jasno otkrio da li je trenutno zaljubljen.

Naime, na Instagramu je dobio pitanje: „Da li si zaljubljen?“, na koje je odgovorio da je i dalje slobodan.

- Nisam – bio je kratak Vladimir.

Bivša devojka Vladimira Tomovića otkrila njegovu intimu

Inače, Tomović je i ranije privlačio pažnju javnosti zbog svog ljubavnog života, a posebno nakon što je žena koja se predstavljala kao njegova bivša devojka iznela niz tvrdnji o njihovoj navodnoj vezi i detaljima iz intime. Njene izjave svojevremeno su izazvale veliku pažnju, a ona je tada otkrila zbog čega je, kako je tvrdila, odlučila da stavi tačku na njihov odnos.

1/5 Vidi galeriju Bivši rijaliti učesnik Vladimir Tomović godinama važi za jednog od najkontroverznijih takmičara koji su prošli kroz formate poput "Zadruge" i "Parova". Foto: Printscreen, Paparaco lov/Printscreen

- Vlada i ja smo bili u vezi duže od pola godine i bilo mi je čudno što nikada nije insistirao da imamo intimne odnose. Izbegavao je da ostanemo sami, a kada bi se to desilo, uvek bismo se samo mazili i na tome bi se sve završilo – izjavila je tada sagovornica za „Alo“ i dodala da se Vladimir, prema njenim rečima, drugačije ponašao kada su bili u društvu drugih ljudi.

- Pred drugima me je uvek ljubio i grlio i u jednom trenutku mi je to postalo sumnjivo.Na kraju sam rešila da stavim tačku na našu vezu jer nisam želela da ja budem ta koja ga moli da budemo intimni. Za pola godine, koliko smo bili zajedno, imali smo odnos samo jednom i to je trajalo manje od dva minuta jer je navodno bio pijan – ispričala je ona.

Kako je dalje tvrdila, nakon raskida počele su da joj pristižu različite priče o Tomoviću, zbog čega je, kako je navela, počela drugačije da posmatra njihov odnos.

- Kada sam raskinula sa njim, stvari su mi postale odmah jasne. Do mene su stizale razne priče, a jedna od njih je bila da je Vladimir zapravo gej. Naime, obratio mi se dečko sa kojim je Vladimir dugo bio i kojeg je ostavio zbog mene, on mi je otvorio oči. Rekao mi je da Vladimir nikada nije voleo devojke i da se uvek ložio na momke, ali je zbog porodice morao da se pretvara da voli devojke – tvrdila je ona.

U nastavku razgovora iznela je još detalja o njihovoj navodnoj vezi, ističući da joj je posebno bilo neobično to što je Vladimir, kako je govorila, pravio planove za zajedničku budućnost, iako među njima nije postojala bliskost kakvu je očekivala.

- Dok smo nas dvoje bili zajedno, najčudnije mi je bilo što Vladimir pravio planove sa mnom, a nikada zapravo nije želeo da budemo bliski. Pričao mi je stalno o putovanjima, budućnosti, našem venčanju i deci, a ja sam se čudila kako to kada nemamo odnose. Takođe, njegovi roditelji su isto insistirali da se uzmemo, a meni je sve to bilo čudno. I tako, meseci su prolazili bez intimnih odnosa i ja sam ga ostavila. Nisam više mogla s njim jer svaki put kada bismo legli u krevet, a on bi me poljubio u glavu i okrenuo leđa. Pa koji strejt muškarac to radi? – ispričala je tada navodna bivša devojka rijaliti učesnika.

Tomović: "Pričam nekad kao neka žena, imam sto mana"

1/6 Vidi galeriju Vladimir Tomović Foto: Instagram, Printscreen, Ana Paunković

Vladimir se nedavno osvrnuo na svoje učešće u rijalitiju, te bez dlake na jeziku priznao šta sebi nikada nije oprostio.

- Pričam nekad kao neka žena, tetka, sto na sat. Treba malo da ćutim, da budem mističan, a ja... Ma, imam sto mana. Tvrdoglav, budaletina, iskompromitovao sam se kao nenormalan u rijalitiju. Kajem se za mnogo toga stvarno. Žao mi je što sam došao u situaciju da dignem ruku na žensko, ono u rijalitiju. Malo je specifično sve to tamo, ne jedeš, ne piješ, sve vreme pod reflektorima, mnogo tu faktora ima. Glupo je i da se pravdam, jeste me gazila, provocirala, ali opet nisam smeo to sebi da dozvolim. Ma, kajem se za mnogo toga u životu - iskreno je poručio Tomović za TV Adria Montenegro.