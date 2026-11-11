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Nastala je prava drama nakon što je na zvaničnom profilu Bogdana Ilića, poznatijeg kao Baka Prase, objavljena lažna informacija da je priveden. Potom je reagovalo Više javno tužilaštvo u Beogradu, koje je nakon provera utvrdilo da hapšenja nije bilo, a sada je osvanula i prva fotografija aktera ove priče posle skandala.

Naime, Bogdan se oglasio na svom zvaničnom profilu uz fotografiju iz elitnog beogradskog naselja i nagovestio da će, nakon lažnih vesti, uskoro objaviti pravu istinu.

Baka Prase Foto: Printscreen Instagram

- Beograd na vodi, Baka na slobodi - poručio je on.

Ovako je sve počelo

Podsetimo, sve je počelo kada je na njegovom instagram profilu objavljena informacija da je odveden.

- Baka je priveden danas oko 6 sati ujutru. Trenutno ne znamo gde je niti kako je. Imamo sliku sa kamera maskiranih lica koja su upala u stan i odvela ga - za sad ih nećemo objaviti jer čekamo informacije. Na upit advokata još nismo dobili odgovor - pisalo je na profilu.

Foto: Instagram Printscreen

Nakon toga se oglasilo tužilaštvo, koje je navelo da provera ove navode, da bi se na kraju ispostavilo da je sve laž.

- Nakon izvršenih provera u vezi sa navodima objavljenih na društvenoj mreži "Instagram" na profilu "bakaprase" o "odvođenju B.I. od strane maskiranih lica", te njegovom hapšenju zbog povezanosti sa "Alta bankom", Više javno tužilaštvo u Beogradu i policijski službenici PS Savski venac utvrdili su da je reč o lažnim navodima. U uspostavljenoj komunikaciji sa policijom B.I. je razjasnio da su dati navodi objavljeni jer snima "klip" koji će objaviti na svom youtube kanalu - rekao je izvor Kurira.

1/5 Vidi galeriju Baka Prase Foto: Kurir, Antonio Ahel/ATAImages, Kurir, Screenshot

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