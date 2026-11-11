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Ilija Grahovac, poznatiji kao Zmaj od Šipova, ponovo je u centru pažnje javnosti nakon što je ponovo završio pred policijom. Grahovac je, kako se navodi, prijavljen zbog fizičkog i verbalnog napada na sugrađanku, zbog čega mu je uručen prekršajni nalog.

Policijski službenici PS Šipovo uručili su prekršajni nalog licu inicijala I.G. zbog počinjenih prekršaja koji se odnose na ugrožavanje bezbednosti pretnjom napada na život, telo ili imovinu, kao i tuču i fizički napad, saopšteno je iz PU Mrkonjić Grad.

- Policijskoj stanici Šipovo istog dana oko 17.15 prijavljeno je da je I.G. fizički, a zatim i verbalno napalo oštećeno lice iz Šipova – dodali su u policiji, prenosi Srpskainfo.

1/5 Vidi galeriju Zmaj od Šipova Foto: Printscreen, Printskrin, Damir Dervišagić

Zmaj od Šipova uhapšen u oktobru

Podsetimo, u oktobru ove godine, Ilija Grahovac uhapšen je zbog napada na muškarca iz Mrkonjić Grada.

Kako se navodi, terećen je da je počinio krivično delo telesna povreda.

Nezvanično, Mrkonjićanin je zaustavio vozilo kako bi promenio gumu kada je naišao Grahovac, nakon čega je došlo do rasprave, a zatim i fizičkog napada.

Mrkonjićanin je tada zadobio lakše povrede, pa mu je ukazana lekarska pomoć.

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Kako je tada saopšteno iz Policijske uprave Mrkonjić Grad, slobode je lišeno lice inicijala I. G. iz Šipova, za koje postoje osnovi sumnje da je počinilo krivično delo telesna povreda.

Prema informacijama iz policije, lice I. G. sumnjiči se da je 24. oktobra u mestu Baraćka brda, na području opštine Mrkonjić Grad, fizički napalo drugo lice i tom prilikom mu nanelo telesne povrede.

"Povređenom licu lekarska pomoć ukazana je u Domu zdravlja 'Doktor Jovan Rašković' u Mrkonjić Gradu", rekli su iz PU Mrkonjić Grad.

O svemu je obavešten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, koji je naložio da se, nakon kompletiranja predmeta, protiv I. G. u redovnoj proceduri dostavi izveštaj o počinjenom krivičnom delu.