Slušaj vest

Zdravko Čolić važi za jedno od najvećih balkanskih zvezda, ali i pevačem za kojim su ludele žene širom sveta.

Šok priznanje

Pevač je u skladnom braku već preko 20 godina i ima dve ćerke. Ipak, Čolić je 1997. godine šokirao sve priznanjem da ga je zavela Frida Lingstad iz grupe "ABBA" i tom prilikom ispričao sve detalje njihove kratke veze.

Sve se dogodilo kada je Čolić pesmom "Gori vatra" predstavljao Jugoslaviju na Evroviziji, Frida je iste godine bila prateći vokal švedskom predstavniku, a tada se dogodio i pomenuti susret zbog kojeg je umalo zakasnio na nastup.

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić napravio problem Foto: MONDO/Matija Popović, Pritnscreen/Instagram, Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

"Fridu iz grupe 'ABBA' sam upoznao na 'Pesmi Evrovizije', gde bih drugo. Posle je usledio poziv na vikend. Delovalo je obećavajuće, ali sam se nakon cele te trodnevne idile osetio iskorišćenim poput instant supe. Skuvaš za pet minuta, pojedeš vruće i to je to. A sve je bilo tu: i brvnara i kamin i sveće i cveće, kockaste zavesice i stoljnjaci, pečena riba u foliji s bademima i eterična ulja… Ali, ona prava, jedinstvena, ludačka strast, koja se dogodi između muškarca i žene, je izostala. Nije bilo spontanosti, pa je sve izgledalo kao kad zakažeš vežbanje udvoje u teretani", ispričao je tada Čolić.

Evo zašto se Čolina supruga ne pojavljuje u javnosti

Inače, Čolina upruga je jednom prilikom napravila presedan pa je pristala da se pojavi u jednom spotu svog supruga. Ona se pojavljuje u poslednjem kadru videa za numeru "Tebe čuvam za kraj".

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić Foto: Kurir, Tamara Trajković, Kurir





Na njenu odluku da se ne ekponira u javnosti uticao je jedan nemili događaj o kojem je Čola pričao.

- Mnogo toga sam prošao i doživeo u životu. Jednom je moju suprugu nožem napala neka obožavateljka i posekla je po licu. Sandra se izmakla, ali ju je ova malo zakačila, srećom bez većih posledica.

To je bilo davno, ali se i dan-danas sećam toga. Moja žena drugih većih neprijatnosti nije imala, jer se ne eksponira, nije taj tip, a i smatram da žena i deca treba da budu daleko od očiju javnosti - rekao je Čola u jednom intervjuu.