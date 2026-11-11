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"Šta će ti ove moje krive drine?" - stih iz nove pesme Magla benda, ali i poruka koja je posebno privukla pažnju večeras na njihovom koncertu. Upravo te reči našle su se na majici frontmena Vladana Savića, dok je njegova bivša supruga Jovana Jocić koncert pratila iz drugog reda, što je svakako dodatno zaintrigiralo prisutne.

1/4 Vidi galeriju Vlada Malga Bend na koncertu: Bivša došla da ga podrži Foto: Kurir, Damir Dervišagić

Vladan Savić pojavio se pred pripadnicima sedme sile, među kojima su bili i novinari Kurira, vidno raspoložen, uoči osmog koncerta benda u beogradskom Sava centru tokom jedne godine.Tom prilikom govorio je o planovima za obaranje rekorda, privatnom životu, ali i projektima koji bend očekuju u narednom periodu.

Pevač je istakao da se trudi da uvek zadrži pozitivnu energiju, a osvrnuo se i na novi audio-vizuelni koncept kojim Magla bend želi da publici priredi poseban doživljaj i podigne svoje nastupe na još viši nivo.

- Svi osmeh i svi ruke gore. Dobra energija. Zato što smo izbrendirali to majicu koju upravo nosim zato što mi se mnogo sviđa i mnogo sam srećan i ponosan između ostalog. Šalim se. Nisam baš super raspoložen, nego sam raspoložen... najbolje na svetu večeras. Novi vizuali. Ulazimo večeras malo u 2000. godine. Cela atmosfera audio-vizuelno će izgledati tako. I desila se promena neka i eto vratili smo se posle velikih koncerata u Areni Zagreb, velikog koncerta u Kragujevcu, u Kraljevu. Vratili smo se u Beograd i moram vam priznati da ovde u Beogradu mi je nekako posebna odgovornost i posebne energije i emocije. Eto to je sve.

Kada je reč o spekulacijama o novoj ljubavi, ali i nedavnoj prosidbi koju je doživeo od obožavateljke tokom nastupa, Vlada je odlučio da razjasni situaciju i stavi tačku na sve glasine.

"Vratio sam prsten"

- Ne. Da li ti ja ličim na nekog ko ima vremena za nove? Ne, to je bila mala šala i tako. Ovaj ništa, ništa, bilo je samo interesantno publici i svima nama i na stage-u i van stage-a. Tako da lepo zezanje. Naravno da sam vratio prsten. To je samo bila mala šala.

1/5 Vidi galeriju Jovana Jocić Foto: Printscreen/Instagram, Printskrin/Instagram

Na pitanje novinara kako nema mesta za romantiku, muzičar je iskreno poručio:

- Ja sam u prethodnom periodu i trenutno, kao što vidite i čujete, posvećen pre svega mojoj ćerkici i posvećen sam maksimalno poslu. Nama se trenutno dešavaju predivne i neverovatne stvari i ovaj talas na kom surfujemo planiramo da potraje i planiramo da ne padne.

O razvodu

Iako iza sebe ima emotivne uspone i padove, Vladan ističe da nije izgubio veru u ljubav. Naprotiv, upravo su emocije njegova večita inspiracija, a kroz muziku nastavlja da prenosi ono u šta iskreno veruje:

- Ja zauvek verujem u ljubav. Zauvek ću pevati o ljubavi i verovati u onu istinsku, pravu ljubav - poručio je Vladan.

Kada se povela tema o krahu braka i razlozima razvoda, Vladan je ostao pri svom stavu da detalje iz privatnog života ne želi da iznosi u javnost. Istakao je da između njega i bivše supruge postoji dogovor koji ne želi da naruši, te ljubazno odbio da dalje govori o toj temi.

Foto: Kurir

- Pa da nećemo sad baš tu temu. Ja ja sam nikada nisam odgovorio na tu temu i ona i ja imamo neki dogovor naš interni i stvarno ne bih da da sad ulazim prosto oprosti ti znaš da ja tebe volim i poštujem ali ne bih da ulazim u tu temu - rekao je pevač i dodao:

- Ja sam trenutno najsrećniji čovek na svetu jer jer uh jer mi se dešava u životu ono ostvarenje snova. Ti veliki neki koncert i prosto kad sumiram utiske i kad odem svojoj kući i kad vratim film i pokušam da da se da da da vratim film i i vratim se na taj stage rezimiram moje osećanje u tom trenutku na stageu to je osećaj kao da nešto sanjaš neki najlepši san na svetu tako da ovo ostvarenje mojih snova i ja sam trenutno najsrećniji i najponosniji čovek.

Poređenja s Čolom

Govoreći o poređenjima sa Zdravkom Čolićem, kao i o rekordima koje niže nastupima u Sava centru, Vladan nije krio divljenje prema legendarnom pevaču, ističući da za njega Čola zauvek ostaje neprikosnoven:

1/5 Vidi galeriju Trudi se da bude neprimećen Foto: MONDO/Matija Popović, Filip Plavčić, ATA images

- Pa ne, ja smatram da Zdravko Čolić dok je živ ne ide u penziju jer je Zdravko Čolić veliki gospodin i on je prosto broj jedan. Ja ga pre svega poštujem i i obožavam njegovu karijeru, njegov rad i njegove pesme i ne bih baš da ne bih voleo da me pozove sa tako nekom temom niti ja niti ja i njega...

Skidanje na bini

Jedna od tema razgovora bila je i atraktivna scena sa koncerata, tokom koje Vladan nastupa bez majice. Pevač je otkrio da li je reč o unapred osmišljenom dogovoru unutar benda ili spontanom potezu koji dolazi iz njegove lične želje i energije na sceni.

- Jedno i drugo. Da. Skidanje je zaista planirano. Doduše skidanje u areni Zagreb nije planirano. Ja sam odlučio i dobio želju ovaj da se to desi i to se desilo zaista zaista spontano. Skidanje u Sava centru na ne znam kom koncertu nije bilo spontano. To je ovaj deo sadržaja našeg koncerta i i ovaj apsolutno se nije dosta spontano. Ne radim neke stvari ovaj baš ono na na svoju odgovornost spontano jer je ja sam prosto član i frontmen je jednog benda i jednog velikog tima i ne bih sebi dao za pravo da neke stvari radim da radim spontano - rekao je on okupljenim medijima.

U prilogu ispod pogledajte ceo intervju:

14:58 Vladan Savic Intervju Izvor: Kurir

U galeriji ispod pogledajte ko je sve od poznatih došao da podrži "Magla Bend" na koncertu:

1/7 Vidi galeriju Poznati na koncertu "Magla Benda" Foto: Kurir, Damir Dervišagić

BONUS video: