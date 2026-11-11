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Pre nego što je muzika počela da odjekuje prepunim Sava centrom, članovi Magla benda imali su poseban zahtev za publiku - tražili su da svi ustanu na noge!

- Ne počinjemo dok svi ne ustanu - bila je jasna poruka koja je stigla sa bine. Tek kada su svi ispunili njihov zahtev, moglo je da počne ono zbog čega su se okupili - pravi muzički spektakl.

Pogledajte kako je to izgledalo:

00:17 Magla Bend Izvor: Kurir

Otvorili koncert pesmom "Samo se noćas pojavi"

Vladan Savić i ekipa dočekani su uz ovacije, a već od prvih taktova bilo je jasno da je pred njima još jedno veče za pamćenje. Sava centar bio je ispunjen do poslednjeg mesta, dok su se iz publike sve vreme čuli glasno pevanje, aplauzi i povici oduševljenja.

Koncert su otvorili pesmom "Samo se noćas pojavi", a publika je uživala u ovom njihovom čuvenom hitu.

1/17 Vidi galeriju Koncert Malga Benda u Sava Centru Foto: Damir Dervišagić

Dobra energija nije izostala ni tokom ostatka večeri. Nizali su se hitovi, emocije i sjajna atmosfera, a publika je zajedno sa bendom pevala gotovo svaku pesmu.

Osmim koncertom u Sava centru tokom ove godine Magla bend još jednom je pokazao koliko je publika željna njihovih nastupa, a atmosfera iz prepune dvorane najbolji je dokaz za to.

U prilogu ispod pogledajte kako je izgledalo otvaranje koncerta:

04:43 Magla Bend Otvorio koncert pesmom “Samo se nocas pojavi” Izvor: Kurir

BONUS VIDEO Pogledajte intervju Vladana Savića pred početak koncerta: