Lara Čolić , mlađa ćerka slavnog pevača Zdravka Čolića , podelila je sliku na kojoj je u zagrljaju Alekse Šarića , sina Darka Šarića , o kojoj se i te kako govori, dok mu javno tepa "ljubavi". O Lari se tokom godina naširoko pričalo, a promene njenog izgleda privukle su veliku pažnju.

Par korekcija

Razmažene ćerke

- Nisam ja previše disciplinovan, ali jesam kad treba. Ja to svojoj deci govorim stalno, znaš... Ja imam dve ćerke koje su razmažene. Normalno... Pa i ja bih bio razmažen da sam na njihovom mestu. Opet, ja bih očekivao nekako više od njih, znaš, ali, nažalost, voleo bih da sam stroži. To je prva stvar. Pokušavam da im omogućim ono što žele, ali možda bih trebalo da budem stroži u celoj toj priči. Mama je ta koja ne može sve bez mene - ispričao je svojevremeno pevač.