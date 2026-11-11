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Sloba Radanović otvoreno je progovorio o situaciji u kojoj se nedavno našao njegov maldi kolega Jakov Jozinović, nakon što se na mrežama pojavio stari snimak na kojem izvodi pesmu Marka Perkovića Tompsona.

Foto: Printscreen Instagram

"Dečko se uplašio i morao je da otpeva tu pesmu"

- Volimo svoje, poštujemo tuđe i to je to. Ima tu pesma raznog opusa, mi smo uvek prvi da nešto zamerimo. Sve opravdavam mladošću. Znao sam situacije da pojedini pevači, znam i koji, ne bih sad da ih imenujem, bili su u lokalima, tu su bili i neki kriminalci, koji su im tražili da pevaju određene pesme.Jednostavno dečko se uplašio i morao je da otpeva tu pesmu, a neko je snimio to i to je izašlo. Uvek treba naći opravdanje, ne treba samo širiti mržnju ni u čemu - rekao je Sloba.

1/6 Vidi galeriju Sloba Radanović Foto: Printscreen, Printscreen YouTube, Printacreen

"Pokazao sam se kad je trebalo"

- Treba voleti svoje, ja sam stvarno patriota i ne teba niko da mi priča o patriotizmu, jer sam se ja pokazao baš kada je to trebalo na najtežim mogućim mestima i u najtežim mogućim vremenima, na Kosovu, da ne pričam gde svuda. Uvek ću rado pevati svoje i iznositi to što sam i biti najveći patriota, najviše voleti svoje, ali isto tako neću mrzeti i biti protiv nekog drugog - ispričao je Radanović i osvnruo se na to da i on sam ima prijatelje različitih vera i nacija:

- Imam prijatelje raznih vera i nacija. Ima prijatelja muslimana, da okrenem broj u tri ujutru njih će sto da dođe za mene i ponosan sam na to. I ponosan sam na to što oni moj patriotizam doživljavaju kao nešto pozitivno i lepo. Ko god me zna zna da volim sve ljude i da rado pevam svima. Zaštitio bih svačije dete svojim telom, ne daj Bože da se nesto desi. Nikd ne znamo, pevači i kad otpevaju nešto u kakvim su situacijama.

S obzirom na to da je snimak na kojem Jakov izvodi spornu pesmu nastao pre nekoliko godina, kada je bio znatno mlađi, Sloba se osvrnuo i na pitanje da li je mladi pevač u tom trenutku uopšte bio svestan značenja reči koje peva.

1/8 Vidi galeriju Jakov Jozinović Foto: Damir Dervišagić

- Mozda je i znao, možda i nije, možda se pokajao. Kao klinci išli smo na utakmice i šta sam sve pevao što ne mislim, znaš ono kad te ponese povuče taj gas - objsnio je Radanović za Blic.

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