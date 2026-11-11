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Takmičarka muzičkog šou-programa "Nikad nije kasno", Jelena Ivin iz Brestača, ujedno i komšinica Darka Lazića, privukla je pažnju publike svojim nastupima, a iza njenog dolaska na veliku scenu krije se zanimljiva priča. Malo je poznato da je za njenu prijavu u popularno takmičenje zaslužna pevačica Goca Lazarević, koja ju je sasvim slučajno čula dok je nastupala u jednom lokalu u Zemunu.

Jelena Ivin Foto: Printsceen Youtube/Nikad nije kasno

Naime, Goca je bila oduševljena njenim glasom, pa joj je tokom nastupa prišla i predložila da se oproba u emisiji "Nikad nije kasno". Ipak, Jelena u prvi mah nije bila sigurna da je takav korak za nju, budući da je prethodno napravila dužu pauzu u pevačkoj karijeri, posvetivši se porodici i odgajanju dece.

Govoreći o periodu kada je muzika bila u drugom planu, Jelena je priznala da je majčinstvo zahtevalo njenu punu pažnju, zbog čega je sa povratkom na scenu sačekala da deca malo porastu.

- Biti majka nije lako, čekalo se da moja deca porastu. Počela sam da pevam u lokalnom bendu, čisto zbog sebe i to je bilo sve. Međutim, kada sam počela aktivnije da pevam u sadašnjem bendu, koji mi je bio odskočna daska, sve se promenilo - spričala je Jelena.

Foto: Pribntscreen Youtube/Nikad nije kasno

Goca Lazarević joj prišla tokom nastupa, a ona nije ni znala ko je

Susret koji joj je, ispostaviće se, promenio tok karijere dogodio se sasvim spontano. Jelena je sa svojim bendom nastupala u jednom zemunskom lokalu kada joj je prišla žena koju u tom trenutku nije prepoznala i pozvala je da tokom pauze dođe do njenog stola.

- Sa svojim sadašnjim bendom pevam u jednom lokalu u Zemunu i tokom svirke mi je prišla žena, povukla me za ruku i rekla: 'Ej, ti mala, kad budeš na pauzi, dođi za moj sto.' Ja ne kontam ko je to, a ona mi kaže da misli da treba da se prijavim za takmičenje 'Nikad nije kasno'. Ja sam mislila da nisam za to - prisetila se takmičarka.

1/4 Vidi galeriju Goca Lazarević na svom prvom solističkom koncertu u Beogradu Foto: Kurir

Tek kasnije je shvatila da je reč o poznatoj pevačici Goci Lazarević, a podrška kolega iz benda pomogla joj je da prelomi i prihvati njen predlog.

- Zamislite, ja posle shvatim da je mene startovala Goca Lazarević! Momci iz mog benda čuli su šta mi je rekla i počeli da me nagovaraju da se prijavim. Razmišljala sam i rekla: 'Što se ja ne bih prijavila?' I eto, tako se to desilo - otkrila je Jelena.

Otkrila kakav je Darko Lazić komšija

S obzirom na to Darko Lazić živi u neposrednoj blizini Jeleninog doma u Brestaču, a kako je istakla, od njegove kuće deli je svega nekoliko komšijskih imanja.

Jelena o popularnom folkeru ima samo reči hvale i ne krije da među njima vlada komšijski odnos pun simpatija.

- Darko Lazić mi je komšija, četvrta kuća od mene. Darko je baš lik, baš je dobar! - rekla je takmičarka za "Grand".

1/5 Vidi galeriju Pevač u žiži interesovanja Foto: Printscrean, Kurir, Printscreen

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