KOMŠINICA DARKA LAZIĆA JE OVA PEVAČICA, SAD OTKRILA ISTINU O NJEMU Iznela šok tvrdnje i o Goci Lazarević: Startovala me je...
- Jelena Ivin iz Brestača otkrila je da ju je Goca Lazarević slučajno čula u lokalu u Zemunu i nagovorila da se prijavi za 'Nikad nije kasno'.
- Pevačica je priznala da je u prvi mah odbila predlog, jer je pauzirala karijeru zbog porodice i odgajanja dece.
- O Darku Laziću, koji joj je komšija, ima samo reči hvale i kaže da je 'baš dobar'.
Takmičarka muzičkog šou-programa "Nikad nije kasno", Jelena Ivin iz Brestača, ujedno i komšinica Darka Lazića, privukla je pažnju publike svojim nastupima, a iza njenog dolaska na veliku scenu krije se zanimljiva priča. Malo je poznato da je za njenu prijavu u popularno takmičenje zaslužna pevačica Goca Lazarević, koja ju je sasvim slučajno čula dok je nastupala u jednom lokalu u Zemunu.
Naime, Goca je bila oduševljena njenim glasom, pa joj je tokom nastupa prišla i predložila da se oproba u emisiji "Nikad nije kasno". Ipak, Jelena u prvi mah nije bila sigurna da je takav korak za nju, budući da je prethodno napravila dužu pauzu u pevačkoj karijeri, posvetivši se porodici i odgajanju dece.
Govoreći o periodu kada je muzika bila u drugom planu, Jelena je priznala da je majčinstvo zahtevalo njenu punu pažnju, zbog čega je sa povratkom na scenu sačekala da deca malo porastu.
- Biti majka nije lako, čekalo se da moja deca porastu. Počela sam da pevam u lokalnom bendu, čisto zbog sebe i to je bilo sve. Međutim, kada sam počela aktivnije da pevam u sadašnjem bendu, koji mi je bio odskočna daska, sve se promenilo - spričala je Jelena.
Goca Lazarević joj prišla tokom nastupa, a ona nije ni znala ko je
Susret koji joj je, ispostaviće se, promenio tok karijere dogodio se sasvim spontano. Jelena je sa svojim bendom nastupala u jednom zemunskom lokalu kada joj je prišla žena koju u tom trenutku nije prepoznala i pozvala je da tokom pauze dođe do njenog stola.
- Sa svojim sadašnjim bendom pevam u jednom lokalu u Zemunu i tokom svirke mi je prišla žena, povukla me za ruku i rekla: 'Ej, ti mala, kad budeš na pauzi, dođi za moj sto.' Ja ne kontam ko je to, a ona mi kaže da misli da treba da se prijavim za takmičenje 'Nikad nije kasno'. Ja sam mislila da nisam za to - prisetila se takmičarka.
Tek kasnije je shvatila da je reč o poznatoj pevačici Goci Lazarević, a podrška kolega iz benda pomogla joj je da prelomi i prihvati njen predlog.
- Zamislite, ja posle shvatim da je mene startovala Goca Lazarević! Momci iz mog benda čuli su šta mi je rekla i počeli da me nagovaraju da se prijavim. Razmišljala sam i rekla: 'Što se ja ne bih prijavila?' I eto, tako se to desilo - otkrila je Jelena.
Otkrila kakav je Darko Lazić komšija
S obzirom na to Darko Lazić živi u neposrednoj blizini Jeleninog doma u Brestaču, a kako je istakla, od njegove kuće deli je svega nekoliko komšijskih imanja.
Jelena o popularnom folkeru ima samo reči hvale i ne krije da među njima vlada komšijski odnos pun simpatija.
- Darko Lazić mi je komšija, četvrta kuća od mene. Darko je baš lik, baš je dobar! - rekla je takmičarka za "Grand".
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