O rijaliti učesnicima

- Znam stare učesnike, ovi novi što smo ih mi zvali ranije “seven days”, uđe i izađe jer se odmah vidi da nema šta da ponudi. Ali nekako mi se pokvario taj format zato što se svelo samo na jednu stvar. Sećam Farme, to je bio moj prvi rijaliti gde si ti morao da imaš mozak. Ako nemaš mozak, crkneš gladan unutra. Mi smo pravili sir, jogurt, morali da sazidamo celo imanje, morali da imamo rukotvorine koje bi prodali na pijaci, trampili za hranu. Ja sam dete iz “kruga dvojke”, rođena pored Hrama Svetog Save i tamo i živela. I onda sam imala četiri meseca dva teleta koja sam ustajala da hranim na cucu svaki dan u pet ujutro. Po tome su ljudi mene zapamtili. Nemam problem da učim. Ja nisam digla nos što sam rođena kod Hrama. Pa meni je bio hit da idem i čistim balegu i kupam teliće i hranim ih na dudu jer sam ja nešto učila. Ali nisu svi takvi. I sad je rijaliti sveden na to da ne treba da budeš pametan, samo treba da budeš nemoralan i bez trunke sramote.