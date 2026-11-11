SPEKULIŠE SE O NJENOM ULAZKU U ELITU 10! Ljuba Pantović stigla u Beograd, pa se sastala sa produkcijom: Volim da iznenadim
Ljuba Pantović juče je u potpunoj tajnosti doputovala u Beograd iz Švedske, te podgrejala sumnje da ulazi u Elitu 10. Ovim povodom se i ona oglasila.
Ljuba je navodno iskoristila boravak u Beogradu kako bi obavila razgovore sa čelnicima "Elite 10", a sve su glasnije priče da bi se uskoro mogla naći među novim učesnicima rijalitija.
Navodno su već obavljeni određeni pregovori, ali konačan dogovor, po svemu sudeći, još nije poznat.
Njoj najveći izazov jeste njen posao, s obzirom na to da Ljuba godinama gradi karijeru fitnes instruktorke i ima mnoštvo klijenata. Zbog toga bi pred ulazak u rijaliti morala da prvo sredi sve poslovne obaveze kako bi sve bilo pod kontrolom kada izađe iz Bele kuće.
– Za sada ne ulazim, imam dosta posla. Istina je da sam došla na tri dana u Beograd zbog obaveza. A, pazite, i da ulazim, sigurno ne bih otkrila. Volim da iznenadim - rekla je misteriozno ona ostavljajući prostora.
O rijaliti učesnicima
Podsetimo, Ljuba je nedavno u intervjuu komentarisala aktuelne rijaliti učesnike.
- Znam stare učesnike, ovi novi što smo ih mi zvali ranije “seven days”, uđe i izađe jer se odmah vidi da nema šta da ponudi. Ali nekako mi se pokvario taj format zato što se svelo samo na jednu stvar. Sećam Farme, to je bio moj prvi rijaliti gde si ti morao da imaš mozak. Ako nemaš mozak, crkneš gladan unutra. Mi smo pravili sir, jogurt, morali da sazidamo celo imanje, morali da imamo rukotvorine koje bi prodali na pijaci, trampili za hranu. Ja sam dete iz “kruga dvojke”, rođena pored Hrama Svetog Save i tamo i živela. I onda sam imala četiri meseca dva teleta koja sam ustajala da hranim na cucu svaki dan u pet ujutro. Po tome su ljudi mene zapamtili. Nemam problem da učim. Ja nisam digla nos što sam rođena kod Hrama. Pa meni je bio hit da idem i čistim balegu i kupam teliće i hranim ih na dudu jer sam ja nešto učila. Ali nisu svi takvi. I sad je rijaliti sveden na to da ne treba da budeš pametan, samo treba da budeš nemoralan i bez trunke sramote.