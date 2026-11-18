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Starleta Soraja Vučelić je jedna od najpopularnijih i najkontroverznijih starleta u regionu, koja troši milione na garderobu i brza kola.

Proslavila se učešćem u rijalitiju Veliki Brat, kada je ušetala u kuću u Košutnjaku kao najprsatija, "silikonska" učesnica.

Soraja Vučelić, poznata i kao Sara, je srpska starleta, manekenka i foto-model. Rođena je 16. novembra 1986. godine u Kninu. 2020. godine udala se za kako se tada pisalo, holandskog milionera, kome je rodila sina. Kako se piše ona živi na relaciji Zagreb - Dubaji i uživa u životu.

U slobodno vreme gleda komedije i horor filmove, čita knjige, jaše na hipodromu, ide u šoping i koristi svaku priliku da putuje. Sluša zabavnu muziku, a omiljeni sport joj je fudbal. Za sebe smatra da je osetljiva, pravedna, osvetoljubiva i bez dlake na jeziku.

Odrasla u domu, majka nije mogla da je izdržava

Sorajina majka Anka je poreklom iz Bara, a majci, konzervativni roditelji nisu mogli da oproste vanbračnu trudnoću zbog čega je otišla u Knin da rodi dete.

1/5 Vidi galeriju Soraja Vučelić Foto: Pritnscreen, Pritnscreen/Instagram

Soraja je odrastala bez oca, a majka nije mogla da je izdržava zbog čega je detinjstvo provela u hraniteljskoj porodici i u Domu za decu bez roditeljskog staranja u Bijeloj. Majka ju je redovno posećivala, a po završetku osnovne škole, njih dve su prešle da žive kod Sarinih ujaka. Majka je ubrzo preminula, otkazali su joj bubrezi, a brigu o devojčici je preuzela rodbina. 2016. godine je diplomirala psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu.

Sa 18 godina je, od novca koji je nasledila od majke, ugradila prve silikone u grudi. Prvo je to bila trojka, ali time nije bila zadovoljna, pa ih je povećala na šesticu.

Od 19. godine je počela da se bavi modelingom, a popularnost je stekla 2011. godine, posle prvog učešća u "Velikom bratu". Osvojila je peto mesto i počela je da se pojavljuje u brojnim spotovima, kako domaćim, tako i stranim. 2011 godine je pobedila u finalu regionalnog izbora za plejboj zečicu.

Fotografisala se za časopise: CKM i srpsko, hrvatsko, makedonsko i južnoafričko izdanje Plejboja. U spotu za Gruovu pesmu "Ti to zoveš ljubav" je bila seksi sobarica sa halterima. Sarađivala je sa MC Stojanom i pojavila se u spotovima za pesme "Pumpaj" i "Seksi" u izazovnim pozama, a na sebi je imala samo kupaći kostim. U duetu Dare Bubamare i Cvije "Noć za nas", nije mogla da obuzda bujne grudi u uskoj haljini. Pevač Marko Bulat ju je angažovao u spotu za pesmu "180 stepeni" u kojem je, za promenu, bila obučena.

U spotu za pesmu "Ako se u pesmi pronađeš" Georga Smiljića je, osim oblina, pokazala i maserati koji je pozajmila od kontroverznog biznismena Armina Osmanagića koji je kasnije likvidiran. Snimila je duet „Đavo“ sa pevačem Davorom Markovićem u kome nosi belu haljinu, ali ne i donji veš.

Transformacija do neprepoznaljivosti

Operisala je nos i usta, jagodice, vilicu, uradila nove zube... a imala je i veliki broj operacija na telu, nakon čega je dobila izgled "lutke" i potpuno promenila lični opis. Iako tvrdi da je čvrsta zadnjica posledica napornih treninga koje redovno upražnjava, mnogi ne veruju u tu priču.

1/8 Vidi galeriju Soraja Vučelić nekada Foto: Kurir, Dragan Kadic, Damir Dervišagić

Snimila je i pesmu, a u medijima se spekulisalo da će u njenom spotu glavnu ulogu imati Kristijan Golubović, ali do saradnje nije došlo. 2015 godine je po treći put pozvana da uđe u kuću "Velikog brata".

Mediji su je povezivali sa raznoraznim muškarcima, uglavnom, uspešnim biznismena, a neke romanse je potvrdila dok je neke oštro demantovala.