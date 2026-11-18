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Voditelj Milan Milošević nikad nije krio da je imao teško detinjstvo. Rođen je u Sremskoj Mitrovici, gde je i odrastao. U njegovoj kući dešavale su se teške situacije, koje ni on, a ni njegove komšije nikad nisu zaboravili.

Razlog za to bio je njegov otac, koji ih je maltretirao, a ekipa Kurira posetila je rodno mesto voditelja, pa smo u razgovoru s njegovim komšinicama Snežom i Slavicom čuli i kako je taj teški period u domu Miloševića izgledao iz njihovog ugla.

"On je najbolja duša, mnogo je dobar"

– Kada je pričao u „Zadruzi“ o tim teškim danima i spominjao kuću u koju su bežali od oca, to je ova kuća. U njoj je živela moja pokojna majka i tu su dolazili. On mi je kao brat. Ja sam najstarija od te ekipe. Imam brata i sestru, a on mi je još jedan brat. Sve vreme smo bili uz njih. Moja mama i njegova majka bile su veoma dobre prijateljice. Kada su se ljudi iz Bosne doselili ovde, u nekoliko kuća, svi smo se zajedno družili. I dan-danas, kada imam neki problem, pozovem ga i njemu sve kažem. Kada je bio mali, znala sam da će postati ovo što je danas. Oduvek se izdvajao i uvek je bio poseban. Voleo je da glumi, nisu ga interesovale stvari koje su zanimale drugu decu. Kada god dođe ovde, uvek se javi, samo nam bane u kuću da nas pozdravi. Otkako mu je mama u domu, malo manje dolazi, ali i dalje dolazi. Kada se moja majka razbolela, on je toliko toga doneo. Mislim da je moju majku voleo za nijansu manje nego svoju. Eto, šta drugo da kažem? Naše majke bile su kao sestre - priča nam Slavica pa nastavlja:

1/8 Vidi galeriju Milan Milošević pred ulazak u Elitu Foto: Boba Nikolić

- Sve što je pričao o svom životu i svim tim mukama, ništa nije slagao. Neke stvari za koje sam mislila da nisu za javnost, on je čak i njih ispričao. Iskrena duša! Sećam se svakog tog trenutka i svega što je ta kuća proživela. To je strašno, mnogo strašno. Njegov brat, koji se ubio u zatvoru, stariji je od mene. Naježim se kada pomislim na sve te trenutke, pogotovo kada se setim da ste s nekim pili kafu svakog dana. Svaka mu čast na svemu, i na tome što je pričao i na onome što je uradio. Što se tiče njegovog oca, ne znam šta bih ti rekla. Ono što su oni doživljavali u svojoj kući, mi smo znali i u našoj. Ovo je divno i mirno mesto, a ja se ponekad i plašim za Milana zbog svega što je tamo u Beogradu. Ne volim taj Beograd nikako, ali on se bori i uvek se borio. Sve je stvorio svojim rukama. Smatram ga svojim, on je najbolja duša. Mnogo je dobar – rekla nam je njegova komšinica Slavica, a potom smo razgovarali i sa njenom sestrom Snežom.

"Meni je bilo mnogo teško, ali njemu sigurno mnogo teže"

– Meni je sve to bilo strašno. Ja sam najmlađa u kući i uvek sam bila mezimica. Zamislite, ja imam oca koji me i sa 33 godine drži u krilu, obožava me i čuva. Imam divnu porodicu i mir, a onda zamislim takvu situaciju u kući koja se njemu dešavala. Strašno, baš strašno! Te scene nikada neću zaboraviti. Njegov brat Zoki, koji je živ, već dugo nije dolazio, ali je nedavno, kada mu je Milan bio u poseti, spomenuo je našu porodicu. Kada su mi to rekli, plakala sam. Milan i ja smo u odličnim odnosima i veoma sam srećna zbog njega. Proživela sam s njim sve te strašne trenutke, naravno, ne baš sve, jer ono što se dešavalo 24 časa u njihovoj kući samo on zna.

1/5 Vidi galeriju Ovo je kuća Milana Miloševića Foto: Kurir

On je kod nas dolazio sa majkom i bratom kada je njegov otac imao te strašne momente. Meni je bilo mnogo teško, ali njemu sigurno mnogo teže. Srećna sam što je uspeo u životu. Koliko ima ljudi koji su odrasli u takvim porodicama i otišli stranputicom? A on je jedan u milion. Sve ono negativno što je proživeo pretvorio je u pozitivno. Sve radi sa osmehom i lepom energijom. Kupio je prelepu kuću, uspeo u poslu i baš sam ponosna na njega - govori Sneža, pa nastavlja:

- Zoki je morao da ode u dom jer mu je bila potrebna stručna pomoć. Milan je bio divan prema njemu. Šalili smo se, a on je voleo da sedi na klupici ispred kuće i da nas posmatra. Učili smo ga šta da izgovori, s obzirom na vrstu bolesti, bio je veoma pametan i sve je pamtio. Kada mi je Milan rekao da je njegov brat prilikom poslednje posete spomenuo ime moje majke i moje ime, ostala sam bez reči. Milan je bio oslonac svojoj mami još odmalena. Sve što je radio, radio je za nju. Porodično smo bili uz njih i zajedno smo sve to proživljavali. Da nije bilo tog haosa zbog oca, sve bi bilo mnogo lepše.

- Što se tiče rijalitija, mi nismo ni znali da će ući u „Zadrugu“. Nikome nije pričao, on je takav. Kada je ušao tamo, osetila sam da je to njegov prvi stepenik ka uspehu. Rođen je za ono što danas radi. Bio je ogroman stres kada bi usred noći došli kod nas. Ne za mene, jer sam bila mala, već za njega i moje roditelje. Taj trenutak kada oni vide njih na našim vratima bio je prestrašan. Nema tu mnogo pitanja. Samo pitamo jesu li gladni, žedni, gde će ko da spava i to je to. Pričali su nam šta se dogodilo, ali sam sigurna da nikada nisu baš sve ispričali.

"Otac je saznao da beže kod nas"

- Njegov otac je u jednom trenutku saznao da oni beže kod nas, pa je vršio pritisak na nas i govorio da ne smemo to da radimo, inače će nam napraviti problem. Njegov brat koji je bio u zatvoru nije bio toliko problematičan, ali ga otac nije prihvatao. Kada odrastaš pod takvim pritiskom, prosto moraš negde da iskaljuješ nezadovoljstvo. Milan i majka pružali su mu ljubav, ali mu je ipak nedostajao otac. Pronašli su mu neko oružje i tako je završio u zatvoru. Milan je bio divan brat. Kada smo saznali šta se dogodilo u zatvoru, to je bio ogroman udarac. Bilo je užasno, o tome ne mogu ni da pričam.

Foto: Printscreen

"Kada sam videla tetka Rajku jecala sam"

- Kada je Milan letos bio na moru, nisam mogla da čekam da se vrati. Nisam bila kod tetka Rajke u domu i jednog jutra sam ustala i samo sam mislila na nju. Pozvala sam Milana i rekla mu: „Daj mi adresu, moram da je vidim!“ Kada sam ušla u prodavnicu, nema šta joj nisam kupila, iako znam da sve ima i da joj je Milan sve obezbedio. Kada sam stigla do njene sobe i ugledala je, počela sam da jecam i ostala bez daha. Kada je bila ovde, bila je pala, bolesna i depresivna, veoma loše je izgledala. A kada sam je videla u domu, sa crvenim nalakiranim noktima, ona koja nikada nije lakirala nokte, bila sam oduševljena. Bila je lepa, imala je frizuru, boja lica joj se promenila, izgledala je kao da je mlađa 20 godina. Zagrlila sam je i počela da plačem i jecam, a ona mi je rekla: „Moja Sneška, Sneška!“ Pričale smo i družile se, a onda sam rekla Milanu da bi trebalo da kontaktira neki brend cigareta kako bi tetka Rajka mogla da ih reklamira kao nešto što produžava život. Ona je najjača reklama! Bez cigarete je ne možeš videti. Mnogo sam bila srećna nakon te posete. Milan joj je sve obezbedio i ja sam svedok da joj je produžio život. Bila sam tu da vidim šta je ta žena sve doživela.

Nakon razgovora sa njegovim prvim komšinicama, posetili smo i prodavnicu u blizini Milanove kuće. Jedna žena nam je kratko prokomentarisala Milana:

– Ponosni smo na njega. Kada se setim da je ovde dolazio i kupovao na veresiju... Šta je on sve ovde proživeo! Ma, svaka mu čast!