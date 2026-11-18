"PRIJA JE IZAŠLA SAMO JEDNOM IZ KUĆE, DELOVALA JE ZABRINUTO" Komšije Aleksandre i Filipa otkrivaju šta se dešava na Bežanijskoj kosi dan nakon paljenja džipa
- Komšije kažu da je Aleksandra Prijović nakon paljenja džipa izašla iz kuće samo nakratko i delovala zabrinuto, dok su ona i Filip uglavnom ostali unutra.
- Na Bežanijskoj kosi je mirno, ali komšije su uznemirene i veruju da će policija uskoro otkriti počinioce vandalskog napada.
Dan nakon što je džip u vlasništvu Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovićazapaljen ispred njihovog porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, naša ekipa je posetila taj kraj grada.
Tokom nekoliko sati koje smo proveli u pevačicinoj ulici, nismo zatekli ni nju ni Filipa Živojinovića. Roletna na prozoru porodične kuće bila je podignuta, a upaljeno svetlo u trpezariji svedoči o tome da su članovi porodice u svom domu.
U razgovoru s jednom komšinicom saznali smo da je Aleksandru u ponedeljak tek u večernjim satima videla kad je nakratko izašla iz kuće i da je izgledala prilično zabrinuto.
- Još smo u šoku zbog svega što se dogodilo. Kao da živimo na Divljem zapadu, a ne na Bežanijskoj kosi, šta da vam kažem. Niko više nije bezbedan. Aleksandra je nakratko izašla iz kuće, ali brzo se vratila. Delovalo je da je prilično zabrinuta, a kako i ne bi. Njima je najteže sada. U jednom trenutku je izašla i da preuzme dostavu na kapiji, i to je to - rekla nam je Prijovićkina komšinica iz ulice.
Dok je naša ekipa bila ispred Aleksandrinog i Filipovog doma, ništa neobično se nije dešavalo. Oni nisu izlazili iz kuće, a niko im nije ni došao. U ulici je posle paljenja automobila prilično mirno, ali komšije ne kriju da su zabrinute, ali poručuju da veruju da će se uskoro sve saznati i otkriti ko su bili počinioci ovog vandalskog čina.
Podsetimo, prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donela dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip. Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.
Kako smo saznali iz dobroobaveštenog izvora, u pitanju je mafijaški napad, a prija i Filip su odmah angažovali obezbeđenje.
Naša saznanja je potvrdio i Božidar Spasić, penzionisani inspektor Službe državne bezbednosti.
- Nije nikakvo iznenađenje što se po Beogradu opet pale automobili i bacaju bombe. U bukvalnom smislu, paljenje vozila znači upozorenje za nešto što se ne plaća i što treba da platiš. Mafija to koristi maksimalno kao pretnju, a paljenje automobila u ovom slučaju je vrlo ozbiljna pretnja. Pretpostavljam da se ovde radi o nekom od beogradskih ili crnogorskih klanova koji još deluju na teritoriji Beograda. U svakom slučaju, u jednom ovakvom vakuumu vlasti, nejasnoća oko nadležnosti i svega drugog, mafija je raširila svoja krila i pipke po Beogradu. Paljenje automobila je teško krivično delo. U pitanju je težak pokušaj ucene ili pretnje, ili samo opomene. Moguće je ponekad i da neko paljenjem automobila završava svoj deo posla, neko mu nije platio reket i oni mu unište džip. To je verovatno bio slučaj i kod Prijovićke, a slične stvari smo mogli da vidimo nedavno i na Dedinju, Banovom brdu itd. Treba očekivati nastavak ovakvog mafijaškog ponašanja, i to sve dok se ne uspostavi punopravni poredak ove zemlje - rekao je Spasić i dodao:
- Bez obzira na ovaj vakuum i trenutno stanje u zemlji, očekujem da se počinioci i nalogodavci pronađu. Svakako će naša policija preduzeti odgovarajuće mere. Kriminalistička policija i ostali rade svoj posao. Očekujem da će možda već tokom dana sve biti otkriveno putem elektronskog praćenja i saznanja iz podzemlja, u to nema nikakve sumnje. Naša policija radi i u najtežim mogućim okolnostima i opet daju rezultate - zaključio je Boža za Kurir.
Kurir.rs
Aleksandra Prijović: