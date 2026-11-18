Dan nakon što je džip u vlasništvu Aleksandre Prijović i njenog supruga Filipa Živojinovićazapaljen ispred njihovog porodičnog doma na Bežanijskoj kosi, naša ekipa je posetila taj kraj grada.

Tokom nekoliko sati koje smo proveli u pevačicinoj ulici, nismo zatekli ni nju ni Filipa Živojinovića. Roletna na prozoru porodične kuće bila je podignuta, a upaljeno svetlo u trpezariji svedoči o tome da su članovi porodice u svom domu.

Aleksandar Prijović Filip Živojinović Foto: Damir Dervisagic/Kurir, Nemanja Nikolić, Pink.rs

U razgovoru s jednom komšinicom saznali smo da je Aleksandru u ponedeljak tek u večernjim satima videla kad je nakratko izašla iz kuće i da je izgledala prilično zabrinuto.

- Još smo u šoku zbog svega što se dogodilo. Kao da živimo na Divljem zapadu, a ne na Bežanijskoj kosi, šta da vam kažem. Niko više nije bezbedan. Aleksandra je nakratko izašla iz kuće, ali brzo se vratila. Delovalo je da je prilično zabrinuta, a kako i ne bi. Njima je najteže sada. U jednom trenutku je izašla i da preuzme dostavu na kapiji, i to je to - rekla nam je Prijovićkina komšinica iz ulice.

Dok je naša ekipa bila ispred Aleksandrinog i Filipovog doma, ništa neobično se nije dešavalo. Oni nisu izlazili iz kuće, a niko im nije ni došao. U ulici je posle paljenja automobila prilično mirno, ali komšije ne kriju da su zabrinute, ali poručuju da veruju da će se uskoro sve saznati i otkriti ko su bili počinioci ovog vandalskog čina.

Foto: Kurir

Podsetimo, prema informacijama do kojih je došao Kurir, dvojica zasad nepoznatih muškaraca navodno su donela dve kante sa zapaljivom tečnošću, kojom su polila džip. Sigurnosne kamere zabeležile su incident, a policija je preuzela snimke video-nadzora sa okolnih objekata.

Kako smo saznali iz dobroobaveštenog izvora, u pitanju je mafijaški napad, a prija i Filip su odmah angažovali obezbeđenje.

Naša saznanja je potvrdio i Božidar Spasić, penzionisani inspektor Službe državne bezbednosti.

Foto: Kurir Televizija

- Nije nikakvo iznenađenje što se po Beogradu opet pale automobili i bacaju bombe. U bukvalnom smislu, paljenje vozila znači upozorenje za nešto što se ne plaća i što treba da platiš. Mafija to koristi maksimalno kao pretnju, a paljenje automobila u ovom slučaju je vrlo ozbiljna pretnja. Pretpostavljam da se ovde radi o nekom od beogradskih ili crnogorskih klanova koji još deluju na teritoriji Beograda. U svakom slučaju, u jednom ovakvom vakuumu vlasti, nejasnoća oko nadležnosti i svega drugog, mafija je raširila svoja krila i pipke po Beogradu. Paljenje automobila je teško krivično delo. U pitanju je težak pokušaj ucene ili pretnje, ili samo opomene. Moguće je ponekad i da neko paljenjem automobila završava svoj deo posla, neko mu nije platio reket i oni mu unište džip. To je verovatno bio slučaj i kod Prijovićke, a slične stvari smo mogli da vidimo nedavno i na Dedinju, Banovom brdu itd. Treba očekivati nastavak ovakvog mafijaškog ponašanja, i to sve dok se ne uspostavi punopravni poredak ove zemlje - rekao je Spasić i dodao:

- Bez obzira na ovaj vakuum i trenutno stanje u zemlji, očekujem da se počinioci i nalogodavci pronađu. Svakako će naša policija preduzeti odgovarajuće mere. Kriminalistička policija i ostali rade svoj posao. Očekujem da će možda već tokom dana sve biti otkriveno putem elektronskog praćenja i saznanja iz podzemlja, u to nema nikakve sumnje. Naša policija radi i u najtežim mogućim okolnostima i opet daju rezultate - zaključio je Boža za Kurir.

1/8 Vidi galeriju Aleksandra Prijović Foto: Pink.rs

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Aleksandra Prijović: