Pevač Dejan Živić u potpunosti je promenio život kada je pre osam godina prodao sve nekretnine koje je imao u Beogradu i otišao u manje mesto. On je svoj mir pronašao u selu Obrež u blizini Kruševca, a kako je isticao, zbog ove odluke se nikada nije pokajao.

Dejan Živić se od 2018. godine bavi poljoprivredom, ima svoj voćnjak, baštu kao i živinu.

- Od 2018. godine sam na selu, lepše mi je da se sklonim od buke, ovde imam svoj mir. Uzgajam paradajz, papriku, krastavac. Imam i svoj voćnjak, a od južnog voća uzgajam limun i kivi. Po dvorištu šetaju kokoške od kojih imam domaća jaja, a mleko i sir kupujem od komšinice - rekao je on jednom prilikom.

On je dosta vremena proveo u inostranstvu, a odluku je doneo nakon velikog brodoloma.

1/5 Vidi galeriju Pevač Dejan Živić se na estradu probio duetskom pesmom "Srce balkansko" koju je otpevao sa Ćemom, a onda nestao sa scene i godinama živeo u inostranstvu Foto: printscreen YT

- Znate kako, da bi telo i duh bili zdravi mora čovek da se hrani zdravo, da postoji fizička aktivnost i da čovek bude u molitvi. Sve mi je to falilo dok sam živeo u Nemačkoj. Nisam imao vremena da se tome posvetim, tada sam mislio da je novac najbitniji u životu i da se svi problem mogu rešiti novcem. Sve dok nije naišao životni brodolom o kome sam već više puta pričao. Posle toga sam se vratio u Srbiju i odlučio da započnem novi život. Hranim se sa porodicom uglavnom organskom hranom koju sami proizvodimo i sezonskim voćem koje nam priroda daruje - dodao je on tada.

Ne planira da se vraća u grad

On je rekao da nema nameru da se vraća u veću sredinu.

- Nekome gužva odgovara, voli taj haos. Ja nisam više taj tip. Nije mi teško da upalim kola i odem gde treba. A i za decu je zdravije odrastanje na selu. Tako da što se mene tiče, ne planiram da se selim odavde - rekao je pevač.