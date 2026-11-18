MILANČE RADOSAVLJEVIĆ ODBIO MARINU TUCAKOVIĆ NA POČETKU KARIJERE! Posle toliko godina priznao da li se kaje
Legenda narodne muzike Milanče Radosavljević gostovao je u emisiji „Amidži šou“ osvrnuo na manje poznate detalje iz svoje višedecenijske karijere i iskreno priznao odluku iz prošlosti na koju danas gleda sa dozom kajanja.
Gledaoci su iskoristili priliku da Milančetu Radosavljeviću postave direktno pitanje o jednoj od najvećih muzičkih misterija – zbog čega je na vrhuncu popularnosti odbio saradnju sa legendarnim tekstopiscem Marinom Tucaković.
- Imao sam svoje neke saradnike, a u to vreme je bila početnica. Tu sam pogrešio verovatno, ali šta da radim.
Marina Tucaković je kasnije postala najuticajniji hitmejker na ovim prostorima i potpisala neke od najvećih pesama domaće muzike, zbog čega je Milančetovo priznanje izazvalo veliku pažnju javnosti i brojne komentare na društvenim mrežama.
Arena veliki zalogaj
Pored neostvarene saradnje sa Marinom, gledaoce je zanimalo i da li pevač planira krunu svoje karijere u vidu velikog solističkog koncerta u Beogradskoj areni. Iako oprezan, Milanče nije u potpunosti odbacio tu ideju.
- Veliki je to zalogaj za mene, ali ako me kolege podrže, što da ne - rekao je Radosavljević.
Ovim odgovorom ostavio je otvorena vrata za mogućnost velikog muzičkog spektakla, a publika je njegove iskrene odgovore i skromnost nagradila salvom pozitivnih reakcija.