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Branka Džajić, supruga fudbalske legende Dragana Džajića i majka narodne poslanice Sanje Džajić, decenijama je važila za jednu od najuticajnijih žena iz okruženja poznatih sportista. Iako je javnost uglavnom poznaje kao suprugu čuvenog Džaje, malo ko zna da je izgradila ozbiljnu pravničku karijeru i svojevremeno obavljala funkciju zamenika republičkog javnog tužioca.

Nakon što je njena starija ćerka Sanja Džajić 17. novembra položila zakletvu u Narodnoj skupštini Srbije i započela novi poslanički mandat, pažnja javnosti ponovo je usmerena na porodicu legendarnog fudbalera, a posebno na Branku, ženu koja je godinama bila jedan od najvažnijih oslonaca svojih ćerki i supruga.

1/7 Vidi galeriju Sanja Džajić Foto: Antonio Ahel/ATAImages, Vladimir Šporčić, Filip Plavčić, Printscreen/Instagram

Branka, devojački Zečević, odrasla je u Peći, a profesionalni put započela je već u 23. godini, kada se zaposlila u Kriminološkom institutu. Nakon toga karijeru je nastavila u Drugom opštinskom tužilaštvu u Beogradu, zatim u Okružnom, da bi napredovala do Republičkog javnog tužilaštva.

Iako je bila udata za jednog od najpoznatijih jugoslovenskih fudbalera, nije želela da se odrekne profesionalnih ambicija, a svojoj deci nastojala je da usadi radne navike, disciplinu i odgovornost.

Muža branila kada mu je bilo najteže

Branka i Dragan Džajić više od tri decenije su u braku, tokom kojeg su prošli kroz brojne lepe, ali i teške trenutke. Posebno buran period za porodicu nastupio je 2008. godine, kada je nekadašnji predsednik Crvene zvezde uhapšen.

Kako su pisali tada mediji, Branka je u vreme suprugovog hapšenja trebalo da otputuje u Vašington na Molitveni doručak, ali je odustala od putovanja čim je saznala da su policijski inspektori došli u njihov dom. Nije krila koliko ju je čitava situacija pogodila, a u jednom od tadašnjih razgovora za medije opisala je i šta joj je suprug govorio tokom najtežih dana.

1/4 Vidi galeriju Branka Džajić Foto: Boba Nikolić

- Tražio je samo tranzistor, nije se žalio na zatvorske uslove i hranu, mada sam mu oba puta odnela ručak, biftek i salatu, kao i trenerke i patike. Dragan me je pitao šta se priča o njegovom hapšenju. Sasula sam pregršt rečenica, a on me je smirivao i govorio da čuvam zdravlje i pazim decu - izjavila je tada Branka.

Ćerka otkrila kakva je Branka bila majka

Koliko je Branka značila porodici, svojevremeno je otkrila upravo njena starija ćerka Sanja Džajić, koja je govorila o odrastanju i periodu kroz koji su prolazili kada je njen otac bio uhapšen.

Sanja je u emisiji „U ringu“ ispričala da je njena majka predstavljala najveći oslonac porodice i da je nastojala da zaštiti obe ćerke od svega što se dešavalo.

– U kući je bila gvozdena, vojnička disciplina, škola je bila na prvom mestu. Njoj dugujem zahvalnost za sve – rekla je Sanja.

Ona je otkrila i da je od majke neprestano slušala koliko su obrazovanje, zaposlenje i finansijska samostalnost važni. Brankina karijera bila joj je uzor, zbog čega je i sama nakon završenih studija želela što pre da počne da radi.

Kada su joj ćerke podarile unuke, nije krila sreću

Jedan od najradosnijih perioda za Branku bila je 2019. godina, kada su se obe njene ćerke porodile u razmaku od samo nekoliko dana. Starija ćerka Sanja dobila je drugog sina, dok je mlađa Dragana sa suprugom Milošem Ivanovićem, rođenim bratom nekadašnje teniserke Ane Ivanović, dobila takođe sina.

Branka tada nije krila uzbuđenje, a njene reči o unucima posebno su privukle pažnju javnosti.

– Najsrećnija sam baka na svetu – izjavila je tada, ističući da će 2019. godina u porodičnoj istoriji ostati posebno zapamćena.

U šali je dodala i da svaka baka smatra svoje unuke najlepšim, ali da je uverena da su njeni zaista takvi.

Sanja Džajić ponovo u poslaničkoj klupi

Podsetimo, Sanja Džajić, starija ćerka Dragana i Branke Džajić, rođena je 1989. godine. Školovala se u Londonu, gde je završila osnovne i master studije na London School of Commerce, a po zanimanju je master ekonomista.

Pre ulaska u politiku radila je na beogradskom Aerodromu „Nikola Tesla“, dok je prvi poslanički mandat dobila 2024. godine kao kandidatkinja Srpske napredne stranke.

Na konstitutivnoj sednici Narodne skupštine Srbije, održanoj 17. novembra 2026. godine, položila je zakletvu i započela novi mandat, nakon što je bila izabrana sa liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

1/8 Vidi galeriju Dragana i Sanja Džajić Foto: Nikola Ristić RTS, Nemanja Nikolić, Nenad Kostić, Antonio Anhel/ATA Images, Printscreen/Instagram

Sanja je udata za biznismena Vladimira Vranješa, sa kojim ima dvojicu sinova, a porodični život uglavnom čuva daleko od medija.

Njena mlađa sestra Dragana Džajić Ivanović, nekadašnja manekenka koja se posvetila i televizijskom novinarstvu, udata je za Miloša Ivanovića i majka je dečaka Vida.