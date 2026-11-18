Pevačica Jelena Vučković, ćerka folkerke Goce Božinovske, ponosno pokazuje novog partnera, sa kim se sinoć pojavila na koncertu Slavka Banjca. Ona ističe da je nikad srećnija u ljubavi, dok je za njom buran period tokom razvoda od supruga.

- U poslednje vreme me baš ima u medijima, ne bih da se žalim. U ljubavi je super, sve je onako kako treba - rekla nam je Jelena.

Jelena Vučković prebrodila je jedan od najtežih perioda u životu, nakon što je saznala da ju je suprug varao posle 13 godina braka. Međutim, nakon bolne izdaje i razvoda, pevačica je uspela da nastavi dalje, a onda je otvoreno progovorila o novom partneru koji joj je vratio osmeh na lice.

Kako je pevačica otkrila, sudbina je očigledno umešala prste, jer poznanstvo sa novim izabranikom datira još iz 2013. godine, kada je ona bila na vrhuncu karijere. Tada nije ni slutila da će se njihovi putevi ponovo ukrstiti na potpuno drugačiji način.

- Upoznala sam ga krajem 2013. godine. Odjednom dobijam poziv, kaže ima pesmu za mene, i da će mi se svideti. Ja u gomili poruka tad ipak odgovorim, svidi mi se pesma i dogovorimo se da se nađemo i popijemo kafu. I nikad se više nismo videli - ispričala je Jelena, dodajući da su godinama održavali površan kontakt samo tako što joj je on svake godine čestitao rođendane i praznike, na šta bi se ona kratko zahvalila.

1/7 Vidi galeriju Jelena Vučković Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

Pravi preokret u ovoj filmskoj ljubavnoj priči dogodio se tek nedavno, kada je Jelena nakon kraha braka rešila da okrene novi list i započne drugačiji život.

- Posle toliko godina, taj čovek dolazi u moj život. Ja sam se razvela i uzela sam neki stan i u nekom momentu počela sam malo da izlazim. Što kažu, čovek počne da živi drugu mladost - iskrena je bila pevačica.

Njen novi partner se, inače, bavi ugostiteljstvom, a iskoristio je pravi trenutak i poslao joj poruku koja je sve promenila.

- Dobila sam jednu simpatičnu poruku od njega: "Jeco, 'ajde da popijemo tu kaficu" - otkrila je Jelena kako je počela njihova romansa.

"Brzo prebolim sve u životu"

Kada je u pitanju bivši suprug i razvod o kom se dugo pričalo, pevačica je jasna - za tugu više nema mesta!