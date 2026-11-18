Slušaj vest

Pevač Boris Režak onesvestio se kasno noćas nakon koncerta Slavka Banjca u MTS dvorani. Kako prenose mediji, pevač se iz čista mira srušio nakon koncerta, na proslavi koju je njegov kolega organizovao za najbliže.

- Na afteru se samo srušio. Ne znam šta mu se desilo, da li je kolabirao ili mu je iznenada pozlilo - otkrio je izbor s lica mesta za Telegraf.

Režaku su odmah svi priskočili u pomoć, a među njima je bio i slavni sportista.

- Savo Milošević je odmah priskočio da mu pomogne, svi su poskočili. Čovek je vrlo brzo došao sebi, možda je samo kolabirao, ko će znati - otkrio je izbor.

Inače, Boris se pojavio na koncertu svog starijeg kolege Slavka Banjca u MTS dvorani.

1/3 Vidi galeriju Boris Režak Foto: Aleksandar Jovanovic Cile/ATAIMAGES

Teška borba rođenog brata

Njegov brat ima cerebralnu paralizu, a sada je pevač govorio koliko je teško bilo odrastati gledajući majčin bol i brata kojem ne može da pomogne.

Boris je istakao da ništa nije ukazivalo na problem, te da je stanje njegovog brata posledica ljudske neodgovornosti.

- Moj brat rođeni Dario se rađa 27. aprila 1991. i od tog momenta sve počinje da bude teško. Težak je bio mamin porođaj i par sekundi je dovelo do toga da on završi u kolicima. Ima cerebralnu paralizu, znači par sekundi je dovoljno da se sve uruši u tom nekom tvom životu. Nije ništa ukazivalo da će biti nekakvih problema, ali kada su ljudi malo neodgovorni, da tako kažem, i puste te neke stvari onda se desi i nesreća i krst i kamen za celi život koji nosiš - rekao je Boris gostujući u podkastu "Politike" i dodao da zbog toga ima dosta razumevanja za ljudsku bol i nemoć.