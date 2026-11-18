EVO KOLIKO ĆE SVAKOG MESECA ZARAĐIVATI PEVAČI I GLUMCI U SKUPŠTINI! Pored poslaničke plate sleduju im i dodaci, a evo koje su cifre u pitanju
U novom, 15. sazivu Narodne skupštine Republike Srbije, koji je konstituisan u novembru 2026. godine, poslaničke klupe zauzele su brojne poznate ličnosti iz sveta kulture, sporta i javnog života.
Iako su na različitim političkim stranama, glumci će imati samo jedan važan zadatak.
Među glumcima koji su u poslaničke klupe ušli sa Studentske liste "Studenti pobeđuju" nalaze se Tihomir Tika Stanić, Dragan Gagi Jovanović, Bojan Dimitrijević, kao i Stefan Mladenović.
Na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" našla su se takođe poznata glumačka imena. Među njima su Lidija Vukićević, Jelena Đukić Milinković, Branislav Lečić, kao i Lepomir Ivković.
Na Studentskoj listi našao se i Feđa Dimović, član Beogradskog sindikata, koji je javnosti poznat i kao reper, dok je po zanimanju advokat. Među poznatima je i ćerka bivše fudbalske legende Dragana Džajića, Sanja Džajić koja je na listi "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".
Evo kolike će plate primati
Prosečna plata narodnog poslanika iznosi oko 140.000 do 180.000 dinara (u zavisnosti od minulog rada, koeficijenta i drugih dodataka).
Prema pravilnicima Narodne skupštine, poslanički dodatak iznosi 40% osnovne plate (ranije fiksno oko 27.320 dinara, a sa rastom osnovica srazmerno se uvećava).
Pored plate i dodatka, pojedini poslanici ostvaruju pravo na naknade koje zavise od mesta prebivališta i angažovanja:
- Naknada za smeštaj u Beogradu ili odvojen život od porodice (za poslanike koji žive van Beograda).
- Naknada za troškove prevoza (korišćenje sopstvenog automobila za dolazak na sednice ili službeni prevoz).
- Dnevnice i troškovi za službena putovanja u inostranstvo.
kurir.rs/telegraf