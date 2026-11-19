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O odnosu bračnog para Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića poslednjih dana sve više se govori. Njihove komšije sa Novog Beograda su za Kurir otkrile da oni više ne žive na istoj adresi, te da Vojin sve više vremena provodi u njihovoj kući u Čortanovcima.

Sve su glasnije spekulacije da supružnici imaju različite poglede na život, da Sloboda smatra da je sada u najboljim godinama, da želi da se provodi i putuje, dok on ima skroz drugačije planove. On želi da živi miran život i najlepše mu je u njegovom domu.

S toga i ne treba da čudi da je upravo taj mir pronašao u vikendici u sremskom mestu daleko od gradske gužve.

Dok se u pojedinim napisima ističe da Vojin često boravi upravo u njihovoj vikendici u ovom sremskom mestu.

Pogled na Dunav

Njihovo imanje odiše mirom i privatnošću, a osim porodične kuće, tu su i prostrano dvorište, bazen i prelep pogled na Dunav. Upravo ovo mesto za njih je predstavljalo priliku da se sklone od svakodnevnih obaveza i uživaju u prirodi, a sada je, prema priči izvora, Vojin taj koji tamo provodi sve više vremena.

1/5 Vidi galeriju Vikendica Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića Foto: Printscreen/Paparaco lov

Vikendica je uređena tako da pruža idealne uslove za odmor, a Sloboda je ranije na društvenim mrežama povremeno delila fotografije iz ovog kutka. Na njima se moglo videti kako uživa pored bazena, ali i kako sa prijateljicama obilazi okolne vinograde. Posebno tokom toplijih meseci, ovo imanje postaje idealno mesto za beg od vrućine.

Za razliku od mnogih koji vikendice koriste isključivo za odmor, Vojin je u uređenje svog imanja uložio i dosta ličnog truda. Glumac je, prema ranijim medijskim napisima, tokom izgradnje pojedine poslove obavljao sam, a pomoćni objekat pored kuće napravio je uz pomoć bliskih prijatelja, bez angažovanja građevinskih firmi.

Posebno zadovoljstvo pruža mu i boravak u vinogradu, jer na imanju gaji vinovu lozu. Kada nije zauzet glumačkim obavezama, vreme voli da provodi u prirodi, a jedna od njegovih omiljenih aktivnosti je ribolov. U tim trenucima društvo mu je pravio i prijatelj Vuk Kostić, sa kojim deli ljubav prema ovakvom načinu odmora.

1/5 Vidi galeriju Vikendica Slobode Mićalović i Vojina Ćetkovića u Čortanovcima Foto: Dragana Udovičić, Printscreen Instagram

Tako je kuća u Čortanovcima vremenom postala mnogo više od obične vikendice. Za Vojina ona predstavlja prostor u kojem može da se posveti hobijima, radu oko imanja i miru koji mu, čini se, posebno prija.

Vikendica se nalazi u ulici koja nosi ime Nebojše Glogovca

Ova nekretnina ima i posebnu emotivnu priču. Naime, Vojinova kuća nalazi se u jednoj od čortanovačkih ulica koje nose ime po njegovom pokojnom kumu i velikom prijatelju Nebojši Glogovcu.

Njih dvojica bili su nerazdvojni još od studentskih dana, kada su zajedno pohađali Fakultet dramskih umetnosti, a na klasi su im bili i Nataša Ninković i Sergej Trifunović. Dugogodišnje prijateljstvo krunisali su kumstvom 1996. godine, kada je Vojin bio kum na Nebojšinom venčanju sa prvom suprugom Minom. Kasnije je krstio i njegove sinove Gavrila i Miloša.

Da ova veza i danas izaziva snažne emocije, pokazalo se i kada je reditelj Balša Đogo na društvenim mrežama objavio fotografiju Vojinovog računa, na kojem se videlo ime ulice nazvane po Glogovcu. Objava je izazvala brojne reakcije, a među onima koji su ostavili komentar bila je i Sloboda.

1/5 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Kurir Televizija, Damir Dervišagić

Dok se o Slobodinom i Vojinovom privatnom životu ponovo spekuliše, detalji iz Čortanovaca podsećaju na jednu drugu stranu života poznatog para. Njihova kuća, okružena prirodom, sa bazenom, vinogradom i pogledom na Dunav, ostaje mesto koje su godinama gradili i uređivali, a koje je obeleženo i uspomenom na jedno od najvažnijih prijateljstava u Vojinovom životu.