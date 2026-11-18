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Dugogodišnja pravna bitka između Mirjane Antonović i pevača Miroslava Ilića oko dokazivanja očinstva nad njenim sinom Devinom dobila je novi epilog kada je Viši sud u Beogradu po drugi put doneo odluku u njenu korist, potvrdivši da su pevač i Devin otac i sin. Ovom odlukom Devin stiče sva zakonska prava ravnoravnog naslednika, uključujući i pravo na upis u testament.

Govoreći o pravnom statusu svog sina, Mirjana Antonović je otvoreno poručila:

- Što se tiče testamenta, Devin je sada zvanično i zakonski sin Miroslava Ilića i ima ista prava kao i njegova druga deca.

Međutim, put do ovakvog sudskog ishoda bio je praćen dugotrajnim tenzijama, koje su počele još pre nekoliko decenija. U svojoj autobiografskoj knjizi „Ovo malo istine“, Mirjana se prisetila neprijatnog i šokantnog telefonskog razgovora sa pevačevom zakonitom suprugom Gordanom Ilić, koji se dogodio dok je bila u osmom mesecu trudnoće. Dok je boravila u beogradskom stanu svoje sestre Jelice, gde su razgovarale o pripremama za dolazak deteta i imenu Kristijan koje je navodno odabrao pevač, iznenada se oglasio telefon.

1/6 Vidi galeriju Devin Antonović Foto: Damir Dervišagić, Nemanja Pančić, Dado Đilas, Shutterstock, Nemanja Nikolić, ATA images

"Slušaj ti belosvetska..."

Nakon što se Mirjana javila rečima: „Mirjam Antonović ovde, izvolite“, usledile su teške reči i uvrede s druge strane slušalice:

„A ti si ta Amerikanka? Otimačica muževa? Nije ti dosta što si ga zavela, još ćeš i dete da mu rodiš? Slušaj ti, belosvetska fu*o, neće to tako moći kako ste vi to zamislili! Ako ti rodiš to dete, ubiću i njega, i tebe, i Miroslava, i našu decu, i sebe na kraju!“

"Gospođo Gordana, smanjite doživljaj i ton, molim vas, za sve što vas zanima u vezi s masovnom egzekucijom konsultujte se sa vašim suprugom, a mojim verenikom Miroslavom.“

Gordana je na to nastavila povišenim tonom: „Verenikom? Slušaj ti, drska i bezobrazna ženo, ja sam mu zakonita žena i ja se pitam za sve, a ne ti! Ti si jeftina zabava, koju ću ja eliminisati, jer mu nisi ni prva, a ni poslednja!“

1/10 Vidi galeriju Mirjana i Miroslav Ilić na suđenju zbog očinstva Foto: ATA images

„Gospođo Ilić, ja zaista niti mogu niti želim da razgovaram sa vama na ovaj način, jer ne razumem ovakav način komunikacije. Drago mi je da smo se upoznale i nemojte me više nikada uznemiravati, imajte obzira da sam trudnica, i vi ste bili dva puta, tako da znam da ćete me razumeti, doviđenja zauvek!, završila je Mirjanina razgovorom.

"Pozlilo mi je"

Opisujući kako se osećala nakon tog poziva, Mirjana je istakla:

„Pozlilo mi je od tog poziva. U glavi mi je odjekivala pretnja za ubistvo mog nerođenog deteta. Bilo mi je žao Miroslava.“

Decenijama kasnije, borba se preselila u sudnicu, gde je proces obeležilo i pevačevo odbijanje da dostavi DNK uzorak. Povodom druge po redu presude Višeg suda i Miroslavljevog ulaganja žalbe Apelacionom sudu, Mirjana se javno oglasila na društvenoj mreži Fejsbuk.

Foto: Dado Đilas