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Adnan Babajić, pobednik prve "Operacije trijumf" posle dužeg vremena vraća se na scenu. On je objavio pesmu "Pola svijeta“, a zajedno sa njom publici je predstavljen i atraktivan video-spot sniman u Beogradu.

Novo muzičko izdanje donosi zanimljivu vizuelnu priču, pažljivo osmišljenu produkciju i ekipu koja je svaki detalj podigla na viši nivo.

Adnan Babajić ovim projektom otvara novo poglavlje svoje muzičke karijere i ponovo se obraća publici na regionalnom tržištu. Iako već godinama živi u Americi, njegova muzička priča i veza sa publikom sa ovih prostora ostaju važan deo njegovog stvaralaštva.

Pesma "Pola svijeta“ dobila je i svoju vizuelnu ekranizaciju, a Beograd je poslužio kao impresivna filmska scenografija. U spotu se pojavljuje i model Maja Muslimović, snajka Halida Muslimovića, koja je svojim učešćem upotpunila vizuelnu priču ovog projekta.

1/5 Vidi galeriju Adnan Babajić i Maja Muslimović Foto: Privatna arhiva

Ovaj projekat predstavlja spoj muzike, emocije i vizuelnog izraza, a Adnan ovim izdanjem pokazuje da ima ozbiljne planove za nastavak svoje muzičke priče.

Od novih pesama do video-produkcija, jasno je da je pred publikom jedno novo muzičko poglavlje. "Pola svijeta“ nije samo novo izdanje, već i najava onoga što Adnan Babajić priprema u narednom periodu.