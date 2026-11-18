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Seka Aleksić dovela je svoju liniju do savršenstva, a nakon što je nedavno na promociji svog albuma govorila o načinu na koji je izgubila čak 22 kilograma, njene reči izazvale su burnu reakciju uspešnog sportiste i vlasnika lanaca krosfit centara Vuka Vukašinovića. On je odlučio da javno prokomentariše pevačicinu izjavu, posebno deo u kojem je govorila o leku koji je koristila, ali i mogućnosti njegove primene kod dece.

- Ja baš izbegavam da komentarišem šta drugi pričaju, pogotovo sa domaće scene, ali ovu svinjariju moram da prokomentarišem, ovo svi moraju da znaju - započeo je Vuk, a zatim se osvrnuo na Sekinu izjavu.

Na pitanje novinara kako je uspela toliko da smrša, šta je koristila i da li trenira, pevačica je objasnila da se dugo borila sa insulinskom rezistencijom, te da joj je doktorka preporučila lek Vegovi.

- Već sam govorila, uvek kažem kako jeste. Ja sam se mnogo dugo borila sa insulinskom rezistencijom i doktorka mi je preporučila lek Vegovi. Lek se koristi jednom nedeljno, ja sam smršala 22 kilograma i to je jedini lek koji je toliko zdrav, od svih ovih koji se plasiraju, to je jedini lek koji mogu i deca od 13 godina da ga koriste. Tako da preporučujem svima, ali moraju da odu na pregled i po preporuci doktora tek mogu da ga uzimaju. Nikako na svoju ruku. Ishrana se sama reguliše, vi od tog leka nemate apetit - rekla je Seka.

Ove reči posebno su razbesnele Vuka, koji je istakao da ga je zaprepastilo predstavljanje leka kao zdravog, ali i pominjanje njegove upotrebe kod dece.

1/7 Vidi galeriju Jelena Karleuša i Seka Aleksić Foto: Mario Poje/Extra FM, Antonio Ahel/ATAImages

- Ne bih ovo komentarisao da se nisam zgranuo kad sam čuo da je ovo zdrav lek i da mogu da ga koriste lagano i deca od 13 godina. Ej, 13 godina! Meni kad neko napiše da ima klinca, bucka od 13 godina, ja mu dam broj od mog drugara, trenera košarke. Nek idu deca na sport, kakvi planovi ishrane, kakve injekcije. Ludilo! - poručio je Vuk.

On je potom izneo svoje viđenje upotrebe lekova za mršavljenje, uporedivši njihovo dejstvo sa pecanjem pomoću dinamita.

- Pre svega da se razumemo, nema zdravog leka, to mora da se zna i ne sme tako da se priča. Lekovi služe da maskiraju simptome i to je možda okej kad te boli glava, pa uzmeš Brufen. Ali ove injekcije protiv gojaznosti, to ti je kao da pecaš na dinamit i onda gruneš bombu u more, uloviš ribu, ali pobiješ i ceo živi svet iz mora i ribara, nastrada sve i jedeš ribu punu baruta. To je taj fazon, tako i ovo ima ozbiljne nuspojave - rekao je sportista.

Foto: Printscrean

Vuk smatra da višak kilograma i insulinska rezistencija zahtevaju promenu životnih navika, a ne traženje brzih rešenja.

- Debljina i insulinska su znaci da nešto treba menjati. Šlaufovi ulaze na usta, a izlaze kontrolom hrane i kretanjem. Programiranje sebe da se loš stil života rešava injekcijama, pogotovo u mladim godinama, to te pre ili kasnije odvede u propast. Gospođa sa snimka ima veliki uticaj i nemam ja šta da joj poručim, niti mi je to cilj, ali svima želim da bolje misle svojom glavom, ne traže prečice u životu i da se nekim stvarima posvete kako treba, jer nisu od životne važnosti, nego život - zaključio je Vuk.

Ispod njegove objave ubrzo su počeli da se nižu komentari, a dok su jedni podržali njegov stav, drugi su ukazali na to da o medicinskim temama ipak treba govoriti uz poznavanje struke. Posebno se izdvojio komentar osobe koja je navela da radi u kliničkim istraživanjima.

„Radim u kliničkim istraživanjima, tako da u istraživanjima GLP-1 tačno je, koristi se i kod adolescenata. A to da je zdrav, kao i svaki lek, ima neželjene efekte. O ovim stvarima najviše komentarišu oni koji nisu iz struke", napisala je jedna osoba.