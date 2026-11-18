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Voditeljka RTV Stara Pazova, Ivana Lukin je u programu uživo doživela neprijatnost kada ju je tokom izveštavanja sa terena udario automobil. Tim povodom i oglasila voditeljka ističući da ipak neće podneti krivičnu prijavu protiv počinioca, iako je to prvobitno bilo saopšteno zbog ugrožavanja bezbednosti.

Ivana Lukin je profesionalno obavila svoj posao, a počinilac je nakon što ju je okrznuo automobilom, bez ikakvog obaziranja nastavio vožnju, tim povodom je ekipa "Blica" pozvala Ivanu kako bismo saznali detalje.

- Ja sam u novinarstvu sedam godina, nije mi se nikad ništa desilo ni slično. Ja sam juče, videlo se po reakciji, bila sam iznenađena, ali sam se nekako kontrolisala. Iako u tom trenutku ja nisam videla ko sedi u kolima, niti sam videla devojku. Bila sam koncentrisana na to šta pričam. Odustali smo od tužbe - rekla je Ivana za "Blic" i dodala:

"Jutros sam bila u policiji"

- Jutros smo bili u policiji i sve rešili, ali pre svega je moj direktor odreagovao da zaštiti mene kao zaposlenu i zato smo i prijavili policiji dok nismo saznali o kome je reč. Da su se malo ranije javili, ona je ćutala i nije smela ceo dan da kaže ništa roditeljima. Uplašila se i tek se uveče javila. I kad smo saznali ko je, onda smo odustali od tužbe. Njoj preostaje da malo više pazi. Mi nismo stajali na parkingu, niti sam ja njoj smetala, jednostavno nije uspela da izmanevriše. Nije dobro procenila. Udarila me, zakačila, i to je čitava priča. Devojka se izvinila i sve je u redu - rekla je Ivana.

RTV Stara Pazova je prihvatila izvinjenje mlade sugrađanke, te su izdali i saopštenje ističući da daljeg pokretanja postupka neće biti. Kako se navodi u njihovom saopštenju sugrađanka je uputila izvinjenje redakciji, te u razgovoru objasnila da vozačku dozvolu poseduje svega nekoliko meseci, da je tog jutra žurila, da nije znala kako da obiđe televizijsku ekipu, da se zbunila i da je do incidenta došlo usled neiskustva i nespretne reakcije za volanom.

Njeno izvinjenje i spremnost da preuzme odgovornost za neprijatnost, naveli su pomenutu redakciju da i sami pokažu razumevanje i dobru volju, te odustanu od tužbe, uz naglasak da ovakve situacije nisu bezazlene i da bezbednost novinara, kao i svih drugih učesnika u saobraćaju, mora biti na prvom mestu.