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Poznati estradni bračni par Biljana Bilja Jevtić i Aleksandar Aca Ilić imaju ogroman razlog za ponos i slavlje. Njihov sin jedinac Ivan Ilić doživeo je veliku životnu i profesionalnu prekretnicu nakon završenog Pravnog fakulteta i zaposlenja, zvanično je postao član Advokatske komore Beograda, čime se pohvalio na društvenim mrežama uz fotografiju sa ponosnim roditeljima.

Sin Bilje Jevtić i Ace Ilića, koji važi za njihov najveći ponos, uspešno je završio Pravni fakultet, zaposlio se, a sada je napravio i ključni korak u svojoj advokatskoj karijeri. Ivan je postao zvanični član Advokatske komore Beograda, a lepe vesti odmah je podelio sa svojim pratiocima.

Biljana Bilja Jevtić Foto: Printscreen/Instageram

Tom prilikom objavio je i zajedničku fotografiju sa majkom i ocem, a ispod objave nizali su se brojni komentari, lepe reči i čestitke prijatelja i kolega.

Prva čestitka stigla je od kume Suzane Mančić koja je podelila sreću sa estradnim parom.

Stigla diploma!!! Znam da ste uzbudjeni i srecni, srecna sam i ja, jer Ivan je moje kumce, volim vas puno.

Biljana Bilja Jevtić Foto: Printscreen/Instageram

"Mora da se ustane u osam"

Ponosna majka Bilja Jevtić nedavno je otvoreno govorila o tome kako izgleda svakodnevica mladog pravnika i kako se njen sin izborio sa napuštanjem opuštenijeg studentskog načina života:

"Lepo, privikao se. Znate ono kad izađete iz zone komfora, navike. Znači ono, legnem kad hoću, ustanem kad hoću, sad je već to neka prekretnica u životu. Pa je malo na početku bilo onako nezgodno. Mora da se ustane u osam, pa da se ide na posao, ali on voli. Završio je prava, mnogo voli svoju struku. Tako da je njemu to ovako izazov i on voli da ide", ispričala je pevačica.

1/5 Vidi galeriju Biljana Jevtić i Aca Ilić Foto: Marko Karovic

Ona je takođe otkrila i kako Ivan pronalazi mir nakon napornih radnih obaveza, istakavši da poseduje i umetničku crtu.

"Voli i da peva, tamo se zamori on dođe kući, svira malo klavir, uči da svira klavir, da peva. Veoma je svestran", ponosno je dodala Bilja.

"Razumemo se pogledom"

Podsetimo, Biljana Jevtić i Aca Ilić važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni, a u braku su već punih 35 godina. Govoreći u emisiji „Magazin In“, pevačica se osvrnula na recept njihove dugovečne ljubavi:

"Mi se jako dobro znamo, 35 godina smo u braku, toliko dobro se poznajemo. Partneri bi pre svega trebalo da se dobro poznaju, da bi znali kako da reaguju u nekom trenutku. Ja njemu ne moram ništa da kažem, ni on meni, u pogledu on vidi da li je meni nešto okej ili nije, ako nije, onda se povlači", otkrila je Biljana.