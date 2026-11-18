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Voditeljka Tijana Stoisavljević pojavila se elegantno odevena u sivom kaputu i sa šeširom na glavi, na snimanju prve emisije drugog kruga Pinkovih Zvezda. Tom prilikom ona je prokomentarisala gostovanje Nade Topčagić u emisiji "Amdiži Šou", nezgodi koja se dogodila u "TC Galeriji", ali i kostimu bubamare.

- Nada Topčagić, ljudi, da je ostala do jutra, ja bih došla nasmejana - rekla je ona i osvrnula se na Nadin stajling:

- Ja Nadu obožavam, bez Žakule nije to to, on oblači nju, Vendi. Obećao je da će obući mene i Ognjena za emisiju, ako nas vidite sa svim onim na glavi, to je to.

Istakla je da veruje da Nada nije bila lepo raspoložena za početak, pre svega zbog selidbe koja joj predstoji.

- Nije bila na početku raspoložena, ali čim je uzela mikrofon postalo je bolje. Seli se, selidbu sam prošla i sama nekoliko puta, tako da razumem je.

"Bitno je da niko nije povređen"

Tijana Stojisavljević kratko je prokomentarisala i situaciju u kojoj se našla Aleksandra Prijović, nakon što joj je zapaljen džip:

- Ja nisam neko ko se preterano plaši. Strašne stvari se događaju. To ne treba mi da komentarišemo, da dodajemo estradni prah na to. To treba da rešava ko treba da rešava, a njih treba da pustimo da na miru prođu kroz ovaj period i da se sve dobro završi. Bitno je da niko nije povređen, ostalo će se sve rešiti - rekla je te otkrila da se ona sa pretnjama, pa čak ni negativnim komentarima nije suočila ni na društvenim mrežama.

1/5 Vidi galeriju Voditeljka Tijana Stoisavljević pohvalila se da je ostvarila jednu od svojih velikih želja - kupila je stan u kojem je već počela polako da se useljava. Foto: Printscreen

- Ne, daleko bilo. Nikad ni na društvenim mrežama. Neki ružan komentar, da nisam lepa ili da se nisam lepo obukla, eto to je možda nešto najružnije što su mi napisali - rekla je ona.

"Istraumirana sam zbog dece koja su povređena"

Voditeljka Pinka istakla je da se veoma potresla zbog nezgode u kojoj su se deca povredila na pokretnim stepenicama u tržnom centru "Galerija".

- Kad smo kod ružnih tema, ja sam još pod utiskom, pošto od kako sam postala majka strašno mi je sve to vezano za decu, tako da sam ja više istraumirana zbog svega što se juče desilo u TC "Galerija", dece koja su povređena, baš mi je onako, stoji mi, od ružnih tema, ja sam samo to zapamtila. Odmah smo požurili po Kijaru u školu, iako je to nažalost stvar koja može da se desi, samo da je zagrlim. Kad se tako nešto desi uvek prvo se setiš svog deteta. Meni je to najgore o čemu razmišljam od juče - istakla je vino potresena Tijana i osvrnula se i na jednu od aktuelnih tema, a to je kostim bubamare koji je u vrtiću u Ttitelu tokom pripreme za priredbu bio obučen Isaija Ražnatović.

- Meni to nije afera, Veljka mnogo volim, Anastasija mi je drugarica, ne vezano za to ja imam devojčicu Kijara voli suknjice, ne mislim da je rekao nešto pogrešno da je on nekoga hteo da uvredi, prosto kad je dete tako malo, očekuješ da mu vaspitačica objasni. Ne znam kako bih reagovala da je moj sin u pitanju, verovatno isto. Prosto postoji kostim bubamare i za dečake sa onim krilima, ne vidim zašto je to nekoga uvredilo i šta je on tu pogrešno rekao - rekla je podržavši njegov stav.