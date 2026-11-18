- Loše mi je od ovog vremena. Hvata me depresija. Ozdravljujem polako, biće bolje - rekao je Despić, a onda je otkrio da nije spavao do pet ujutru jer je spremao pesmu koju će danas na snimanju predstaviti prošlogodišni pobednik Stefan Cekić.

- Ako mene pitaš, dete je dete. Zato postoji određeni broj godina kad je neko punoletan pa odlučuje samo o sebi. Za dete odlučuje odrasla osoba. Što se toga tiče, decu treba vaspitavati, a ne šta hoće šta neće. Oko te suknje, zna se šta je suknja šta pantalone. Vaspitačica treba da vaspitava dete i da radi to najbolje. Nemam problem oko toga, ali mislim da ne treba neko svoje stavove da forsira. Šta zna dete šta treba, šta ne treba. Zna se ko šta nosi. Muško pantalone, žensko suknju. Ti dete učiš kako treba, a kad poraste on odlučuje koje će mu opredeljenje biti. To je priroda i ja to nikad neću osporiti. U tuđa lična zadovoljstva se ne mešam.