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Jelena Karleuša pojavila se danas na snimanju emisije Pinkove zvezde i šokirala sve. Sa čarapom na glavi i u mrežastom kombinezonu Jelena je uletela u studio u Šimanovce, a tu su je dočekali novinari. Ona je kao i uvek bila raspoložena za razgovor, pa je odgovrila na sva pitanja o aktuelenim temama u poslednjih nekoliko dana.

Odmah je otkrila da je u strahu i pod stresom kao i njena deca

- Pod stresom su i one,ali i ja i u strahu i za sopstveni život ali i život majke. Objavili su i adresu i broj telefona javno i pozivaju da se dođe ispred moje kuće, ja sam tu, spremna i čekam! - rekla je Jelena, a onda se dotakla i situacije od juče ispred Skupštine kada je Lidija Vukićević polivena jogurtom.

Foto: Kurir

- Ispala je dama i gospođa. Ja to tako ne bih. Ja bih se okrenula i uhvatila onu što poliva jogurtom. Ali s obzirom da sada znamo da to nije krivično delo, hvala joj, sada svi možemo da se polivamo jogurtom i da se gađamo jajima.

Pitanje koje je neizbežno ovih dana, je pitanje o situaciji Veljka Ražnatovića i vrtića u Titelu. Jelena je stala na stranu roditelja

- Mislim stvar je kompleksna. Dečiji je kostim, nije to toliko strašno, mislim da nije loša namera vrtića, ali sa druge strane roditelj ima pravo da ne želi da deca budu indekrinirana ovim vogue pokretom gde se briše polna razlika. To su ta neka nova pravila iz Evrope koja su došla i kod nas. To je politika brisanja polnih razlika, oni ne priznaju polnu razliku nego hoće da nametnu deci tu polnu fluidnost. To se ne meša sa LGBT ljudima jer biti gej nije isto što i neko ko podržava vogue pokret, to jest ne priznavanje polnih razlika. Veljko nije pogrešio, apsolutno je imao pravo. Ipak su vrtići i škole mesta gde se deca uče mnogim stvarima pa i da li je okej da dečak nosi suknjicu i tako dalje. Sloboda je okej, ali kad imas 18 plus. Kada je reč o vrtiću, ne bi deca trebala tome da se uče. Svkakao ne mislim da su u vrtiću imali loše namere, već da su samo u tom trenutku imali takav kostim.

1/9 Vidi galeriju Jelena Karleuša Foto: Ilija Ilić