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Bojana Lazić, danas je došla na snimanje Pinkovih zvezda, malo manje raspoložena nego inače. Voditeljka je otkrila da je to zbog vremena i da je metereopata.

- To je veštački osmeh. Iza osmeha se krije isto ovo vreme kao što je napolju. Juče sam blistala jer je bilo sunce, ja sam letnje dete i zavisim od vremena, tako da izgleda da sam meteoropata - rekla je Bojana kroz smeh.

Na pitanje novinara sa kim planira da se posvađa i ko će joj prvi biti na tapetu tokom snimanja, Bojana je u svom stilu najavila okršaj sa kolegom iz žirija, reperom Dragomirom Despićem Desingericom.

Pre nego što je najavila svađu, proverila je da li se oporavio, a onda mu uputila i poruku:

1/12 Vidi galeriju Bojana Lazić Foto: Ilija Ilić

- Ne znam, moram sa nekim! Mogu sa vama, bolje sa vama... Evo Despić je okej. Nije bolestan? E, odlično, taman onda sutra da se posvađamo - poručila je voditeljka.

Ipak, odmah potom objasnila je kakva je zapravo kada se naljuti i koliko joj je potrebno da se smiri.

- Ne tražim žrtvu. Znaš kakav sam ti ja tip, ja se jako brzo naljutim, ali se mnogo brzo i odljutim, tako da nema vremena za negativne situacije - istakla je voditeljka.

Bojana je potom otkrila i kako je iskoristila kraći predah od poslovnih obaveza.

- Bila sam u poseti kod mame, tako da sam vreme uglavnom provela sa njom kod kuće i bilo je lepo - zaključila je voditeljka