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Pevačica Tea Bilanović ove srede imaće nastup u renomiranim i renoviranom restoranu "Hram" gde će publiku obradovati kako dobrim glasom tako i zavodljivim plesom. Ona u luksuzni ambijent jednog od najpopularnijih mesta za izlazak, stize iz svog ljubavnog gnezda gde odnedavno zivi da novim dečkom sa kojim je nedavno oslikana na aerodromu "Nikola Tesla.

- Radujem se nastupu u restoranu 'Hram jer je trenutno nalik najeminintnijim evropskim klub- restoranima u kojima mi pevači imamo najbolje uslove za nastup. Večeras ću napraviti haos ali u publici nece biti moj decko jer ne zelin da me prati na nastupima. Privatnost ne spajam sa poslom - kaže Tea koja u Kaludjerici počinje da peva veceras od 22h.

1/7 Vidi galeriju Tea Bilanović Foto: Printscrean

Dečka upoznala na operacionom stolu

Na naše pitanje da malo otkrije to što skriva, Bilanovićeva je progovorila

- Ne krijem ja ništa. Upoznali smo se kad sam išla na operaciju slepog creva.On je jedan od doktora koji me je operisao. Kad sam došla na odjavu, on je prvi bio taj koga sam videla.

Pitali smo je i kako je regovao na paparace koji su ispratili njegov dolazak na aerodrom, pa nam je Tea i to otkrila

- Pitao me šta je ovo. (smeh) Reci im da sam neki vozač. On je bio sa mnom i na još jednom događaju i tad ste nas videli, ali on ne želi da bude deo javnog sveta i ja to poštujem. Videli ste nas, uslikali ste nas, on ima pravo da ne bude javna ličnost, ja ne. (smeh) Sve on zna i sa kim je u vezi i kakav je moj posao i šta nosi, ali ne moramo mnogo da se bavimo njegovim životom. Njemu je super to što ja radim, ali intervjue moje ne gleda i ne čita. Ima previše svojih knjiga da čita! Nije u početku znao baš toliko o meni, ali brzo se upoznao.

Na pitanje da li je možda njen partner bio sa nekom koleginicom pevačica je rekla:

- Ne znam, nisam zalazila. To me ne interesuje - rekla je Bilanovićeva za Kurir.