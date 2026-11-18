Slušaj vest

Regionalna muzička zvezda Zdravko Čolić na svojim koncertima nikada ne izvodi jednu od svojih najlepših balada. Iako publika godinama priželjkuje da je čuje uživo, čuveni pevač je uporno izbegava na svojim nastupima. Razlog za to nije ni tehničke, niti vokalne prirode, već činjenica da je numera za njega previše emotivna i budi izuzetno snažna lična osećanja.

Reč je o numeri "Sačuvaj me bože njene ljubavi", koju je za Čolića svojevremeno napisao proslavljeni kantautor Đorđe Balašević.

Gostujući u emisiji „Eden en eden“, Zdravko Čolić je otvoreno priznao koliko mu ova pesma znači i zašto zauzima posebno mesto u njegovom opusu:

"Pesma koju ja pevam, ali je nisam napisao je najbolja pesma koju imam. Napisao ju je Đorđe Balašević i ona je nešto najemotivnije. To je pesma 'Sačuvaj me bože njene ljubavi'".

1/5 Vidi galeriju Zdravko Čolić napravio problem Foto: MONDO/Matija Popović, Pritnscreen/Instagram, Petar Aleksić, Antonio Anhel/ATA Images

Zbog duboke emotivne težine i reči pred kojima je teško zadržati suze pred desetinama hiljada ljudi, ova numera gotovo nikada ne nalazi mesto na njegovom koncertnom repertoaru.

Tom prilikom Čola je otkrio da je ovu pesmu Balašević napisao svojoj ženi, Oliveri.

Balaševićeva poetska snaga u ovoj numeri dosegla je vrhunac, a o kakvim je stihovima reč najbolje svedoči sam tekst pesme:

"Kad na jednu kartu staviš sve što imaš, kad su ti sve misli istoj slici ram, Kad ne brojiš da li daješ ili primaš, znači da ćeš ostariti sam...".

Upravo zbog ovakve poruke i ogoljenih osećanja, Čola izbegava da se sa njom suoči uživo na sceni.

Balašević za Čolu stvorio čak 11 neprolaznih hitova

Malo je poznato da je Đorđe Balašević ubedljivo najviše pesama napisao upravo za Zdravka Čolića.

Plod njihove dugogodišnje saradnje je čak 11 numera, među kojima su neki od najvećih hitova domaće pop muzike, kao što su: "Mađarica", "Svadbarskim sokakom", "Zločin i kazna", "Ničiji i svačiji", "Zbog tebe", "Bembaša"

1/5 Vidi galeriju Filmske uloge - Đorđe Balašević Foto: Printscreen/Youtube

Ipak, pored svih velikih hitova i stadionskih himni, Čolić upravo baladu "Sačuvaj me bože njene ljubavi" bez dileme izdvaja kao svoju najemotivniju numeru.

Pogledajte dodatni snimak: