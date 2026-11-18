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Kristina Spalević, po svemu sudeći, sprema povratak na estradnu scenu, a u tome će joj pomoći Dragan Paunović, partner Branke Lazić, majke pevača Darka Lazića.

Njih dvoje su, kako saznajemo, već započeli pregovore, a kako stvari stoje, Kristinu očekuju novi muzički projekti, ali i mogućnost angažmana u voditeljskim vodama. Ponuda koju je dobila očigledno joj je privukla pažnju. Dragan ju je kontaktirao putem mejla, a nakon prvog razgovora usledili su telefonski pregovori i preslušavanje demo-snimaka.

Odlučna

-U pregovorima smo. Ništa još uvek nije konkretno. Treba da se vidimo sledeće nedelje. Snimiću pesmu. Dragan me je kontaktirao putem mejla, a ispostavilo se da poznaje mog ujaka. Nisam razmišljala da se vraćam u te vode. Čuli smo se telefonom, objasnio mi je čime se bavi. Primetili su me ljudi iz njegove produkcije. Inače, čula sam sve najbolje o njemu. Dobila sam demo-snimke i izabrala sam da to bude klupska muzika. Pregovarali smo i o nekim drugim stvarima i pronašli zajednički jezik. Postoji mogućnost da budem i voditelj nekih programa u Austriji, ali sve detalje znaću kada se budemo videli- otkrila je Kristina.

Sad je sve jasno

1/6 Vidi galeriju U tandemu Foto: Printskrin, Kurir Televizija, Printscreen YouTube



Da je zainteresovan za saradnju, Paunović je potvrdio i na društvenim mrežama, gde je najavio novi projekat sa Kristinom.

On je na Instagramu podelio njenu fotografiju i najavio muzičko iznenađenje, a njegovu objavu Kristina je potom podelila na svom profilu.

-Glas koji pomera granice i pravo osveženje za scenu stižu uz novu pesmu i spot za pesmu Kristine Spalević. Nov nivo, studio gori, novi vajb je tu, a saradnja sa Kristinom Spalević donosi nešto na šta niste spremni - poručio je Dragan.

Podsetimo, Kristina je radila kao voditeljka na Red televiziji kao i njen bivši partner Kristijan Golubović, ali ih je željko Mitrović suspendovao kada je ozbio skandal oko njihovog psa koji je preminuo nakon što ga je, kao što je Spalevićeva izjavila, maltretirao njen bivši partner.