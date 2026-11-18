Folk pevač Slaviša Vujić iza sebe ima višedecenijsku karijeru i brojne hitove, ali njegov put do estradnog vrha bio je izuzetno trnovit. Muzičke korake započeo je kao trinaestogodišnji dečak u beogradskoj kafani, gde je pored mikrofona morao da obavlja i najteže fizičke poslove, dok mu je veliku podršku na samom startu pružio proslavljeni pevač Kemal Malovčić.

Slaviša Vujić je počeo da peva veoma mlad, sa samo 13 godina, kada je dobio angažman u jednoj beogradskoj kafani. U tim teškim godinama tokom osamdesetih, veliku podršku pružio mu je stariji kolega Kemal Malovčić.

Vujić se nikada nije stideo poslova koje je morao da radi kako bi sebi obezbedio egzistenciju i izgradio karijeru, ističući da mu je to bila dragocena životna škola. O tom periodu otvoreno je ispričao:

1/5 Vidi galeriju Slaviša Vujić ume da napravi spektakl Foto: Privatna Arhiva

"Ložio sam vatru, prao čaše, bio konobar"

„Ja sam se dosta mučio, ložio sam i vatru u toj kafani, prao čaše, bio dnevni konobar, tako da sve što pričam ne foliram se i nemam čega da se stidim. Imao sam priliku da uzmem deo tog kolača i budem popularan, pa ne mogu večno da imam 20 godina“.

Njegov radni dan u kafani često je trajao i po 12 sati, a nastupao je svakodnevno bez predaha. Pevač se prisetio neverovatnog tempa rada:

„U toj kafani sam pevao sedam dana u nedelji, od 19 časova do sedam ujutru, osam, devet, retko kad se noć završavala u četiri ili pet. To su bile četiri garniture gostiju, dolazili su autobusima“.

Iako su uslovi bili izuzetno teški i naporni, Slaviša taj period pamti sa osmehom i nostalgijom, jer je zahvaljujući kontaktima sa različitim ljudima stekao ogromno iskustvo.

„Taj period mi je bio najzabavniji u životu, u toj kafani sam završio tri fakulteta. Bilo je pametnih ljudi, voleli su se i poštovali, čini me srećnim kada sretnem ljude iz tog vremena“.

1/4 Vidi galeriju slaviša vujić Foto: Privatna Arhiva

Kako je pesma „Crna golubice“ postala lična karta

Pored sećanja na kafanske dane, Vujić se osvrnuo i na svoj najveći hit „Crna golubice“, numeru koja je u potpunosti obeležila njegovu muzičku karijeru. Pesma je objavljena na albumu iz 2000. godine i to kao poslednja numera, što se ispostavilo kao dobitna kombinacija.

„To je veliki hit, i sada je jako slušan. „Crna golubice“ je bila poslednja pesma na albumu 2000. godine. Kod mene se uvek dešavalo da poslednje pesme postanu hitovi. Tekst je predivan, muzika je neobična, a pesma kada je izašla je bila hit, ali nije kao danas. Ima lepu poruku, a moje sve pesme su tužne, ja volim te pesme koje u sebi imaju život, dušu“.

kurir / blic

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