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Goga Sekulić tačno zna uspela da privuče pažnju javnosti, i to izazovnim izdanjem kojim je pokazala da i te kako ume da bude u centru pažnje. Pevačica je pozirala u provokativnim halterima, a njeno izdanje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.

Sve se vidi

Goga je grudi istakla u prvi plan uskim korsetu koji je naglasio njenu figuru, dok je ostatak kombinacije dodatno istakao njene ženstvene obline. Za ovu priliku posebno je vodila računa o izgledu, pa je odabrala upečatljivu šminku i frizuru koja se savršeno uklopila uz izazovno izdanje.

Grudi u vis

1/5 Vidi galeriju Zanosna pevačica Foto: Instagram

U zavodljivom stajlingu pevačica je pozirala pred kamerama, a provokativnim fotografijama i snimcima najavila je i novu pesmu. Čini se da je Goga odlučila da povratak na muzičku scenu isprati u velikom stilu, pa je osim novog zvuka rešila da publici ponudi i atraktivan vizuelni nastup.

Osvaja

Njeni pratioci imali su priliku da vide izdanje u kojem je pevačica pokazala samopouzdanje i zanosne obline, a nema sumnje da je ovim potezom uspela da zagolica maštu publike i najavi ono što priprema na estradi.Do tada ona radi punom parom i uživa u projetima sa svojim timom.