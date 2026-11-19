GOGA SEKULIĆ ZAPALILA MREŽE U HALTERIMA! Pevačica istakla obline i najavila ono što niko nije očekivao
- Goga Sekulić pozirala je u provokativnim halterima i korsetu, ističući figuru i bujne grudi.
- Izazovnim fotografijama i snimcima najavila je novu pesmu i povratak na muzičku scenu.
Goga Sekulić tačno zna uspela da privuče pažnju javnosti, i to izazovnim izdanjem kojim je pokazala da i te kako ume da bude u centru pažnje. Pevačica je pozirala u provokativnim halterima, a njeno izdanje nikoga nije ostavilo ravnodušnim.
Sve se vidi
Goga je grudi istakla u prvi plan uskim korsetu koji je naglasio njenu figuru, dok je ostatak kombinacije dodatno istakao njene ženstvene obline. Za ovu priliku posebno je vodila računa o izgledu, pa je odabrala upečatljivu šminku i frizuru koja se savršeno uklopila uz izazovno izdanje.
Grudi u vis
U zavodljivom stajlingu pevačica je pozirala pred kamerama, a provokativnim fotografijama i snimcima najavila je i novu pesmu. Čini se da je Goga odlučila da povratak na muzičku scenu isprati u velikom stilu, pa je osim novog zvuka rešila da publici ponudi i atraktivan vizuelni nastup.
Osvaja
Njeni pratioci imali su priliku da vide izdanje u kojem je pevačica pokazala samopouzdanje i zanosne obline, a nema sumnje da je ovim potezom uspela da zagolica maštu publike i najavi ono što priprema na estradi.Do tada ona radi punom parom i uživa u projetima sa svojim timom.