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Srbija bi na Evroviziju 2027. godine mogla da pošalje dobro poznato ime, i to bez prethodne borbe na festivalu Pesma za Evroviziju!

Kako Kurir saznaje, na RTS-u postoji želja određenog broja ljudi da Marija Šerifović ponovo bude naš predstavnik na Evroviziji jer se sledeće godine navršava 20 godina od njene pobede u Helsinkiju.

Ranije je konkurs trajao do kraja oktobra

Dodatnu pažnju privlači i činjenica da Javni servis još nije raspisao konkurs za izbor našeg predstavnika, koji se inače ranijih godina trajao do kraja oktobra. Sve to otvorilo je prostor za spekulacije šta će se desiti sa festivalom i da bi RTS mogao da se odluči za drugačiji model izbora i direktno angažuje nekadašnju pobednicu Evrovizije.

Kako nam je ispričao naš izvor, na Javnom servisu navodno smatraju da bi njeno ponovno pojavljivanje na evrovizijskoj sceni, i to na dvadesetogodišnjicu trijumfa, imalo posebnu simboliku.

Podsetimo, Srbija poslednjih godina na Evroviziji nije ostvarivala rezultate kakvi se priželjkuju. Jedini visoki plasman ostvarila je Konstrakta, koja je završila na petom mestu. Na nacionalnom izboru uglavnom se pojavljuju manje poznati izvođači i totalni anonimusi koji, uprkos talentu i zanimljivim pesmama, nisu uspeli da ponove Marijin uspeh. Zbog toga bi povratak proverene zvezde, sa velikim iskustvom i međunarodnom prepoznatljivošću, mogao da bude pokušaj RTS-a da ponovo ozbiljno napadne sam vrh Evrovizije.

1/8 Vidi galeriju Marija Šerifović na Evroviziji 2007. godine Foto: Beta, Profimedia, printscreen/youtube/ Eurovision Song Contest

"Ne bih imala problem da se prijavim"

Marija je čak nedavno i dala komentar na pitanje šta misli o srpskim predstavnicima na jednom od najpopularnijih takmičenja.

- Ja ne bih imala problem da se prijavim. Najveći problem kada gledam PZE jeste to što se tamo pojavljuju neka deca. Nemam ja ništa protiv dece, ali Evrovizija nije platforma da se rađaju nove male zvezdice, Evrovizija je takmičenje, Evrovizija je trijumf, medalja - rekla je Marija za medije.

Ona je tada imala i jasnu poruku za RTS, poručivši da bi koncept nacionalnog izbora trebalo promeniti i da bi izvođači morali ozbiljnije da pristupe takmičenju.

- Evrovizija je i veliki novac. Ja da se pitam, ovo je moja poruka za ljude na RTS-u - koncept Pesme za Evroviziju treba da se promeni. Uređivačka politika treba da bude potpuno drugačija i moje drage i cenjene kolege treba malo da stave ego u džep i da, ako žele da ih za jednu noć vidi 200 miliona ljudi - ego spakuju u džep i da se takmiče, da drhte da li će dobiti 12 poena ili ne - navela je pevačica.

Da se nešto u Mariji ipak probudilo kada je reč o Evroviziji, nagovestila je i sama pevačica nedavnom izjavom, kad je otkrila da joj je kompozitor Bane Opačić napisao novu pesmu, koja je u njoj probudila posebne emocije.

1/7 Vidi galeriju Marija Šerifović Foto: M.M./ATAIMAGES, Nemanja Nikolić

- Čekaj, sledeće godine je 20 godina od moje Evrovizije? - upitala je Marija, a zatim priznala da ju je nova pesma odmah podsetila na čuveno takmičenje.

- Sedim na Baliju, slušam pesmu i u jednom trenutku kažem prijateljima: "Ljudi, ovo je evrovizijska pesma!" Ne znate kakvu mi je pesmu Bane napisao - ispričala je pevačica kroz smeh.

Iako je naglasila da je njen odgovor zasad veliko i ogromno "ne", Marija nije krila da ju je sama pomisao na povratak ipak uzbudila.

- Malo sam se probudila... nešto mi je zatreperilo - iskreno je priznala Šerifovićeva.

Da li će se ovo "zatreperilo" pretvoriti u istorijski povratak i da li će RTS zaista odlučiti da zaobiđe nacionalni izbor i direktno pošalje nekadašnju pobednicu, ostaje da se vidi.

Najveći muzički događaj u zemlji

Jedno je sigurno - Marijin povratak na Evroviziju, 20 godina nakon što je Srbiji donela nezaboravnu pobedu, bio bi jedan od najvećih muzičkih događaja u zemlji.

Pokušali smo da dobijemo komentar iz PR službe RTS-a, ali nam nisu odgovorili na mejl.

Kontaktirali smo i s Marijinom PR službom.

- Marija nije dobila nikakvu ponudu, čak ni predlog od RTS-a da naredne godine predstavlja Srbiju na izboru za pesmu Evrovizije. Od urednika RTS-a je stigao predlog da se tokom naredne godine, kada će biti tačno 20 godina otkad je Marija sa pesmom "Molitva" pobedila na Evrosongu, uradi neka posebna revijalna emisija ili segment emisije kojim bi se obeležio ovaj jubilej. To je jedini predlog koji je došao od RTS-a i jedini predlog na koji je Marija pristala - rečeno je Kuriru u PR timu Marije Šerifović.

Foto: MARCEL VAN HOORN/ANP

Pobednici povratnici



Podsetimo, u istoriji Evrovizije već je bilo slučajeva da se nekadašnji pobednici vrate na veliku scenu. Italijanska pevačica Điljola Činkueti vratila se 1974, deset godina nakon pobede, i to internim izborom televizije. Izraelka Dana International ponovo je predstavljala svoju zemlju 2011, 13 godina nakon trijumfa, ali je ovog puta morala da pobedi na nacionalnom izboru.

Irska predstavnica Nijamh Kavanag vratila se 2010, 17 godina nakon pobede, kroz domaći izbor. Sličan put prošli su i Šveđanka Lorin, koja je nakon trijumfa 2012. ponovo osvojila Melodifestivalen 2023, kao i Aleksander Ribak, koji je devet godina nakon pobede ponovo predstavljao Norvešku. Šveđanka Karola takođe se vratila na evrovizijsku scenu 2006. godine, nakon što je prethodno predstavljala svoju zemlju 1983. i pobedila 1991.