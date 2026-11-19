SEKA PODIGLA PRAŠINU ZBOG LEKA UZ POMOĆ KOJEG JE SMRŠALA 22 KILOGRAMA! Oglasila se doktorka, njene reči dobro će poslušati svi, a naročito dame
- Prof. dr Katarina Lalić upozorava da se lekovi poput "vigovija" i "ozempika" ne smeju uzimati na svoju ruku, već isključivo uz procenu lekara.
- Objašnjava da ovi preparati utiču na metabolizam i apetit, a mogu imati i povoljan efekat na srce i bubrege.
Seka Aleksić dovela je svoju liniju do savršenstva, a nakon što je nedavno na promociji svog albuma govorila o načinu na koji je izgubila čak 22 kilograma, njene reči izazvale su burnu reakciju uspešnog sportiste i vlasnika lanaca krosfit centara Vuka Vukašinovića.
Reč stručnjaka
O primeni leka "vigovi", koji je koristila Seka, delovanju i mogućim benefitima za Kurir je govorila istaknuta endokrinolog, profesorka doktorka Katarina Lalić, koja je posebno naglasila da se ova terapija nikako ne sme uzimati na svoju ruku.
- Toliko se pisalo o tom leku da je stručna javnost uglavnom upućena i zna o čemu se radi. To je kao "ozempik", lekovi koji se koriste za lečenje gojaznosti. Oni mogu da se daju i daju se široko, a mogu da se primenjuju i kod dece od 12 godina. Ono što je važno jeste da ne mogu da se uzimaju na svoju ruku, već je potrebno da doktor proceni da li je terapija odgovarajuća, u kojoj dozi i koliko dugo treba da se koristi - rekla je profesorka Lalić.
Intrigira
Ona je pojasnila i na koji način ovi lekovi deluju na organizam, ističući da je njihovo dejstvo povezano sa hormonom koji učestvuje u regulaciji metabolizma i apetita.
- To je hormon koji se luči u organizmu iz tankog creva i reguliše metabolizam i apetit. Pokazalo se da osobe koje su gojazne i imaju dijabetes na neki način imaju manjak tog hormona, pa njegova nadoknada može da pomogne. Uz to, ovi lekovi imaju povoljan efekat i na srce i bubrege -navela je ona.
Poruka je jasna
Na kraju, profesorka je još jednom uputila važan savet svima koji razmišljaju o korišćenju ovakvih preparata: odluka o terapiji mora biti isključivo u rukama stručnjaka.
- Glavni savet je da se ide kod doktora, jer jedino stručnjak može da pomogne i odredi pravu terapiju - poručila je Katarina Lalić.
Inače,na pitanje novinara kako je uspela toliko da smrša, šta je koristila i da li trenira, pevačica je objasnila da se dugo borila sa insulinskom rezistencijom, te da joj je doktorka preporučila lek Vegovi.
- Već sam govorila, uvek kažem kako jeste. Ja sam se mnogo dugo borila sa insulinskom rezistencijom i doktorka mi je preporučila lek Vegovi. Lek se koristi jednom nedeljno, ja sam smršala 22 kilograma i to je jedini lek koji je toliko zdrav, od svih ovih koji se plasiraju, to je jedini lek koji mogu i deca od 13 godina da ga koriste. Tako da preporučujem svima, ali moraju da odu na pregled i po preporuci doktora tek mogu da ga uzimaju. Nikako na svoju ruku. Ishrana se sama reguliše, vi od tog leka nemate apetit - rekla je Seka.
Ove reči posebno su razbesnele Vuka, koji je istakao da ga je zaprepastilo predstavljanje leka kao zdravog, ali i pominjanje njegove upotrebe kod dece.