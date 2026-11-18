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Maja Marijana je pred kamerama Kurira otkrila brojne detalje iz svog privatnog života, te nam je otrkila da joj se udvaraju čak i momci od dvadeset godina. Pored toga, otkrila je da joj je čuveni Osvaldo Rios svojevremeno pisao poruke, na koje je odgovorila, ali i da je njen tadašnji muž bio upućen u to.

Ipak, kako nam je ispričala, kada je vide, oni navodno odmah provere njenu biografiju na internetu, pa se iznenade kada pročitaju koliko ima godina:

Foto: Kurir

"Startuju me momci od 20 godina"

- Startuju, pa normalno da startuju. Nego, oni, ovaj, tako, kad me gledaju, onda odu na "Gugl" da vide biografiju. I onda pitaju: "Ti si tog godišta?". Ja kažem: "Da, što?". Vi znate da se ja svojih godina ne stidim, naprotiv, i te kako se ponosim - rekla je Maja Marijana za Kurir i dodala:

- Ranije dok sam bila mlađa razmišljala sam kako li se osećaju ljudi od 50 i kusur godina? Međutim, stvarno, srce ne stari.

Ovo radi svakog dana

Iza njenog mladolikog izgleda krije se i svakodnevna navika koju je pevačica podelila sa nama:

- Moja svakodnevna navika je da ujutru, kad ustanem, da zahvalim Bogu što me je probudio. I što mi je poklonio još jedan dan. A uveče mu zahvalim na svemu što mi je dao tog dana. I ja stalno zahvaljujem. Ludi, znate li vi koliko imamo stvari na kojima mi treba da budemo zahvalni?

1/6 Vidi galeriju Maja Marijana Foto: Kurir, Print Screen, Kurir/M.S.

"Moja sreća ne zavisi od udvarača"

Iako je priznala da joj se udvaraju mnogi, pevačica je otkrila da sreću ne nalazi u tome, već u drugim stvarima:

- Ali da ti kažem, nekako, ja toliko imam udvarača, ali ne zavisi moja sreća od toga. Ja sam sad došla u situaciju da uživam u svemu. Sama sam sebi napravila situaciju u čemu ću uživati. Ali ako se desi neko, to neće zavisiti da li ću ja biti srećna ili nesrećna - rekla je, a potom objasnila kako mora da se ponaša dasa koji bi je privukao:

"Šta će mi nesposobnjaković?"

- Pa mora da bude da me poštuje, da me uvažava. Da bude prva klasa. Šta će mi neki tamo nesposobnjaković? Šmokljavi - rekla je ona, a potom otkrila da je trenutno zaljubljena, ipak boji se da mu prizna svoju ljubav:

- Postoji jedna osoba u koju sam ja zaljubljena. Jako. Ali on to ne zna. A znaš zašto ne zna? Ja se bojim da mu to kažem, i onda on da meni kaže: "Bože, svašta." Ne. Ja tako njega volim izdaleka. Ali stvarno ga volim. Beskrajno.

Osvaldo Rios joj slao poruke

1/13 Vidi galeriju Osvaldo Rios kao Ignasio Kontreras u seriji "Kasandra" Foto: p'rintscreen/youtube/Kasandra EMDT

Maja je potvrdila ono o čemu se šuškalo, a to je da je u jednom trenutku privukla pažnju čuvenom Osvaldu Riosu, te joj je slao poruke i bio prilično uporan:

- Odgovorila sam mu. Vidi, ja sam imala tada muža. Pokazala sam to mom bivšem mužu. On nije mogao da veruje.

U videu ispod pogledajte šta je još rekla pred kamerama Kurira:

08:47 Maja Marijana intervju Izvor: Kurir

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