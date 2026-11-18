ISPLIVALA ISTINA O ODNOSU MAJE MARIJANE I ZVEZDE SERIJE "KASANDRA" Evo šta je bilo između pevačice i Osvalda Riosa dok je bila u braku: Moj muž nije mogao...
- Maja Marijana kaže da joj se udvaraju i mnogo mlađi muškarci, ali da joj sreća ne zavisi od toga i da traži poštovanje i uvažavanje.
- Potvrdila je da joj je Osvaldo Rios slao poruke, a odgovor je pokazala tadašnjem mužu, koji nije mogao da veruje.
Maja Marijana je pred kamerama Kurira otkrila brojne detalje iz svog privatnog života, te nam je otrkila da joj se udvaraju čak i momci od dvadeset godina. Pored toga, otkrila je da joj je čuveni Osvaldo Rios svojevremeno pisao poruke, na koje je odgovorila, ali i da je njen tadašnji muž bio upućen u to.
Ipak, kako nam je ispričala, kada je vide, oni navodno odmah provere njenu biografiju na internetu, pa se iznenade kada pročitaju koliko ima godina:
"Startuju me momci od 20 godina"
- Startuju, pa normalno da startuju. Nego, oni, ovaj, tako, kad me gledaju, onda odu na "Gugl" da vide biografiju. I onda pitaju: "Ti si tog godišta?". Ja kažem: "Da, što?". Vi znate da se ja svojih godina ne stidim, naprotiv, i te kako se ponosim - rekla je Maja Marijana za Kurir i dodala:
- Ranije dok sam bila mlađa razmišljala sam kako li se osećaju ljudi od 50 i kusur godina? Međutim, stvarno, srce ne stari.
Ovo radi svakog dana
Iza njenog mladolikog izgleda krije se i svakodnevna navika koju je pevačica podelila sa nama:
- Moja svakodnevna navika je da ujutru, kad ustanem, da zahvalim Bogu što me je probudio. I što mi je poklonio još jedan dan. A uveče mu zahvalim na svemu što mi je dao tog dana. I ja stalno zahvaljujem. Ludi, znate li vi koliko imamo stvari na kojima mi treba da budemo zahvalni?
"Moja sreća ne zavisi od udvarača"
Iako je priznala da joj se udvaraju mnogi, pevačica je otkrila da sreću ne nalazi u tome, već u drugim stvarima:
- Ali da ti kažem, nekako, ja toliko imam udvarača, ali ne zavisi moja sreća od toga. Ja sam sad došla u situaciju da uživam u svemu. Sama sam sebi napravila situaciju u čemu ću uživati. Ali ako se desi neko, to neće zavisiti da li ću ja biti srećna ili nesrećna - rekla je, a potom objasnila kako mora da se ponaša dasa koji bi je privukao:
"Šta će mi nesposobnjaković?"
- Pa mora da bude da me poštuje, da me uvažava. Da bude prva klasa. Šta će mi neki tamo nesposobnjaković? Šmokljavi - rekla je ona, a potom otkrila da je trenutno zaljubljena, ipak boji se da mu prizna svoju ljubav:
- Postoji jedna osoba u koju sam ja zaljubljena. Jako. Ali on to ne zna. A znaš zašto ne zna? Ja se bojim da mu to kažem, i onda on da meni kaže: "Bože, svašta." Ne. Ja tako njega volim izdaleka. Ali stvarno ga volim. Beskrajno.
Osvaldo Rios joj slao poruke
Maja je potvrdila ono o čemu se šuškalo, a to je da je u jednom trenutku privukla pažnju čuvenom Osvaldu Riosu, te joj je slao poruke i bio prilično uporan:
- Odgovorila sam mu. Vidi, ja sam imala tada muža. Pokazala sam to mom bivšem mužu. On nije mogao da veruje.
U videu ispod pogledajte šta je još rekla pred kamerama Kurira:
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