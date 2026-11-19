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U Srbiji je zavladala zabrinutost zbog virusa koji, prema navodima o kojima se poslednjih dana govori, može da izazove gubitak glasa, što je posebno uznemirilo one kojima je glas osnovno sredstvo za rad pevače. S obzirom na to da su nastupi i koncerti njihov svakodnevni posao, odlučili smo da proverimo da li su čuli za ovaj virus, da li strahuju za svoje glasne žice i na koji način ih čuvaju.

Zdravstveni problemi

Legendarni Miroslav Ilić ne krije da ga priče o virusu ne zabrinjavaju, a kako kaže, tokom višedecenijske karijere prošao je kroz različite zdravstvene izazove i svaki put nastavio da peva.

- Niti sam čuo za taj virus niti ga se plašim. Toliko godina je na mojim plećima svakakvih virusa i sve sam to pobedio i pevao svojim glasom. Tako da za mene to nije tema -objasnio je čuveni muzičar.

Slično razmišlja i njegov mlađi kolega Slobodan Radanović, koji otkriva da je nešto nalik ovim tegobama već imao pre nekoliko meseci. Ipak, ne želi da živi u strahu, a smatra da su odmor i kvalitetan san najbolji saveznici u očuvanju glasa.

- Nešto slično sam imao već pre pola godine. Ne plašim se, virus dođe i prođe. Ne volim da živim u strahu, biće kako Bog zapovedi. Nemam neke preterane navike za očuvanje glasa, samo odmor i spavanje. To je, u suštini, najbitnije- kaže Sloba.

Pevačica od stila

1/5 Vidi galeriju Pevačica uvek aktuelna Foto: Marko Kranjc, Antonio Ahel/ATAImages, Nemanja Nikolić

Ni Snežana Đurišić nije čula za virus koji navodno dovodi do gubitka glasa, a ističe da se tokom karijere trudila da pravilno koristi svoj glas i sačuva glasne žice. Kako objašnjava, prošla je i školovanje glasa, tokom kojeg je naučila pravilnu tehniku disanja.

- Nisam čula za taj virus, strahove nemam jer kažu da je strah vetra u zlo. Ja sam se lišila te emocije jer ono što je Bog rekao, to će biti, pa kako bude. Ja sam svoj glas školovala i učila sam tehniku disanja da bih sačuvala glasne žice i nemam neki problem, sem kada me uhvate neki virusi, što je, nazovi, normalno. Ono što mogu da kažem jeste da je sve individualno, ali ono što je svojstveno svakome jeste spavanje, iliti san. To je nešto što glasnim žicama najviše prija. Virus kao virus koji zakačimo, on dođe pa prođe, ali za taj nisam čula- poručila je pevačica.

Vodi računa

1/5 Vidi galeriju Ima jasnu poruku Foto: Printscreen Pink, Printscreen, Printscreen YouTube

Za razliku od kolega koji priznaju da nisu upoznati sa ovim virusom, Danijel Alibabić ističe da kao pevač posebno vodi računa o zdravlju svog glasa, ali i da nema razloga za paniku dok stručnjaci ne utvrde o čemu je reč.

1/5 Vidi galeriju Tražen u klubovima Foto: Marko Tošković, Kurir televizja

- Kao pevaču, glas mi je osnovno sredstvo za rad, tako da svakako vodim računa o njegovom zdravlju. Naravno da nisam imun na viruse i infekcije koje mogu uticati na glasne žice, ali mislim da nema razloga za paniku dok stručnjaci ne utvrde o čemu je zapravo reč. Nadam se da će se svi koji imaju ove probleme brzo oporaviti, a ja ću se potruditi da svoj glas čuvam jer od njega ipak živim- rekao je Alibabić.

Stara garda

1/5 Vidi galeriju Ne može mu niko ništa Foto: Damir Dervišagić, Kurir, Nemanja Nikolić

I dok pevači poručuju da ne žele da podlegnu strahu, jedno je sigurno -za ljude koji žive od muzike, očuvanje glasa nema alternativu. Odmor, san i pravilna tehnika pevanja ostaju deo njihove svakodnevice, dok se čeka više informacija o tegobama koje izazivaju gubitak glasa.