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Mina Kostić večeras se pojavila na snimanju novogodišnjeg programa, gde je sve zasenila svojim izgledom - dugom kosom i atraktivnim kombinezonom. Ipak, pevačicu je zadesio mali peh koji je podelila sa ekipom Kurira.

Naime, Mini Kostić je pukao kombinezon na zadnjici, a kako je rekla, nije reč o tome da je odabrala pogrešnu veličinu. Uprkos problemu koji ju je zadesio, ona je odlučna da je to neće sprečiti da nastavi sa snimanjem.

- To se neće videti. Sad nemam iglu i konac, a platila sam onoliko.... - rekla je Mina pred našim kamerama.

Mada, tu nije bio kraj. Pevačici se otkopčao i korset, ali to je ubrzo bilo rešeno. Bez obzira na sve neplanske situacije, Mina je sa dobrom energijom i osmehom na licu išla u nove radne pobede, a u razgovoru sa nama osvrnula se i na svoj odnos sa verenikom Manetom Ćuruvijom Kasperom.

01:18 Mina Kostić intervju Izvor: Kurir

O svadbi

Mina nam je otkrila da spremaju svadbu za sledeću godinu, a podsetimo, nedavno je otvoreno govorila šta bi tačno volela na svom venčanju:

- Pa jednu opuštenu, da budu tu svi dragi ljudi, naravno vi, i to je to, ništa sad nešto vau - rekla je Mina, ipak, i dalje nije poznato kada će se ceremonija održati:

- To ni mi ne znamo. To ćete biti obavešteni kad dođe vreme. Kad dođe, ja ću vam reći. Ne mogu sad ništa da kažem - rekla je Mina, a onda je otkrila kako ide štednja novca povodom svadbe:

1/4 Vidi galeriju Mina Kostić Foto: Kurir

- Nije ništa jeftino, kao nije ni album jeftin, tako da, šta da kažem. Treba puno para i za CD i za svadbu, ali bože moj, ide i Anastasijin rođendan, 18., onda škola, onda fakultet, onda svašta. Svašta nešto, ali radi se, okej, radiće se.

Iskreno je tada priznala i da joj nedostaje beba u kući:

- Ja se nadam da će Bog da mi usliši molitvu, i da ću roditi bebu. Kasper bi jako želeo. On bi baš želeo, baš, baš. I ja, ali on, mislim, da još više.

Ipak, otkrila je da joj nije važno kog pola bi bila beba:

- Šta god Bog da. Samo da je živa i zdrava - rekla je ona za Kurir nedavno.

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