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Majka Sanje Grujić, Danijela Daca Maričić, progovorila je javno o Sanjinom odnosu sa Markom, ali i žestokim sukobima koje njena ćerka već danima vodi sa Borisavom Terzićem, Terzom.

Daca je za početka istakla da je uverena da do pomirenja Sanje i Marka Stefanovića neće doći.

- Što se pomirenja tiče, do toga neće doći. Nema šanse - bila je izričita Danijela.

Sanjina majka osvrnula se i na Stefanovićevu izjavu da je tokom novogodišnjih poseta neće vređati:

- Šta ima više da me vređa? Izvređao me je toliko, valjda me je izvređao koliko je hteo i mogao, nema više šta da kaže - poručila je ona.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić i Marko Stefanović Foto: Printscreen Pink

"On je obična greška prirode"

Danijela je brutalno osula paljbu po Terzi, nakon što je njenoj ćerki uputio pretnje:

- Pošto je Terza zapretio Sanji, šta sada da radimo... Znači, da ne dolazimo za Novu godinu? Jako se plašimo. Hoćete nas braniti? Toliko sam se uplašila da sam se zamislila da li da dođem - ironično je poručila, pa nastavila:

- Jedino neću doći u Šimanovce ako umrem ili se Sanja pomiri sa Markom. Ostalo ne može da me zaplaši - rekla je pa brutalno oplela po Terzi.

- Šta ću ja sa jadnim Terzom?! Dovoljan je samom sebi. Kazna božja! Rođen je kao kazna božja sebi, svojim roditeljima, svom okruženju. On je jedna obična greška prirode - izjavila je Danijela.

1/5 Vidi galeriju Sanja Grujić Foto: Kurir

"Sanjin otac je očajan"

Danijela je potsetila i na uvrede koje je Terza izrekao o Sanjinom ocu, ističući da je on očajan.

- Da podsetimo malo publiku koja se pravi luda, iako Sanji to nije bitno... Ja je ne branim, ali ću vas podsetiti. Zamislite kako je meni, kao majci bilo, ali i Sanjinom tati, dok je Terza govorio: „Tata kada ti je pričao priče o plavom zecu, tada te je pipkao“. Koliko je Sanja tada imala godina, zašto se to preskače? Priča da joj je tata s***avao u usta... - iznela je Danijela.

Ona je istakla da se Sanjin otac ne oglašava, da je protiv toga, ali da mu uopšte nije lako:

- Sanjin otac se ne oglašava, on je protiv toga. Očajan je, očajan... Kolege na poslu, svi... Rekao je da ne može da veruje šta sve može da se izgovori - iznela je Danijela za Pink.rs.

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