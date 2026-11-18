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Da je Nada Obrić jedna od istinskih legendi narodne muzike, potvrđuje i činjenica da njene pesme, uprkos godinama koje prolaze, ne gube na popularnosti.

Pevačica koja je svojim glasom, emocijom i vanvremenskim hitovima ostavila neizbrisiv trag na domaćoj muzičkoj sceni, obradovala je publiku posebnim LP izdanjem, najvećih hitova.

1/5 Vidi galeriju Nada Obrić Foto: Kurir

Tim povodom, organizovana je promocija ovog izdanja, koje predstavlja svojevrsnu krunu njenog dugogodišnjeg muzičkog stvaralaštva.Pevačica je govorila i o ženi koja je na svet donela sina Marije Šerifović, Maria.

Nada je istakla da je reč o visokoobrazovanoj ženi, koju je opisala kao veliku intelektualku, a posebno je naglasila koliko je Marija bila pažljiva i posvećena tokom njene trudnoće.

Kako je ispričala, Marija je ženi koja je nosila njenog sina pružala maksimalnu pažnju, brigu i podršku, te joj je, slikovito rečeno, donosila i „od ptice mleko“, kako joj tokom trudnoće ništa ne bi nedostajalo.

02:53 Nada Obrić Izvor: Kurir

Obrićeva nije štedela reči hvale ni kada je reč o Mariji kao majci, ističući da je izuzetno posvećena svom nasledniku.

Anegdota

Pevačica Nada Obrić prisetila se zanimljivih situacija sa kolegama koje su tokom godina želele da obrade njene pesme.

Kako je otkrila, Milica Todorović ju je lično kontaktirala kako bi je pitala za dozvolu da obradi jednu od njenih pesama.

Nada se tom prilikom osvrnula i na situaciju iz prošlosti, kada se naljutila na Dragana Kojića Kebu zbog pesme „Imao sam“, koju je, obradio bez dozvole.

Prvo se naljutila na njega, a sada ju je prošlo.

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