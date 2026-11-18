HITAN PREKID PROGRAMA NA PINKU! Obezbeđenje munjevito uletelo zbog Anđele i Karića
- Stefan Karić i Anđela Đuričić prvi put su zajedno vodili emisiju 'Radio Amnezija' u 'Eliti 10'.
- Program je nakratko prekinulo obezbeđenje koje je unelo poklone za voditelje, pa je emisija potom nastavljena.
Učesnici "Elite 10" Stefan Karić i Anđela Đuričić danas su zajedno vodili svoju prvu emisiju ''Radio Amnezija''. Dobro su se snašli u novoj ulazi, a jedna situacija iznenadila je apsolutno sve.
U improvizovanom studiju Anđela i Stefan ugostili su Aneli Ahmić i Filipa Cara, dok ih je u jednom trenutku prekinulo obezbeđenje.
Pripadnici obezbeđenja su uneli poklone za voditelje.
- Da se zamezi i zalije emisija i da pružite ruku drugarstva, ne zezajte nas više. Pozdrav, Nena Opozicija i ekipa - pročitao je Stefan Karić u "Eliti" čestitku koja je stigla uz poklone.
Njih dvoje nisu krili iznenađenje kada su dobili poklone, da bi, posle izvesnog vremena, program bio nastavljen.
"Anđeli je najbolje da ostane sa Gastozom, iako joj se sviđa Stefan"
Inače, Marija Kulić, rijaliti učesnica i majka takmičarke "Elite 10" Miljane Kulić, prokomentarisala je odnos Anđele Đuričić i Stefana Karića.
Ističe da je Anđela "preračunata", te da zna "šta je njoj najbolje".
- Postoje varnice, ja sam pratila na žurki gde gledaju, vidim simpatije. Ali njoj je najsigurnije da ostane ovako sa Gastozom zbog fanova, da se ne podele - rekla je Marija.
- Zna Anđela šta je njoj najbolje, ona je preračunata, najbolje je da ostane sa Gastozom, a da joj se Karić u Eliti sviđa, i ona njemu - dodala je Marija Kulić za Red TV.
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