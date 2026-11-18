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Učesnici "Elite 10" Stefan Karić i Anđela Đuričić danas su zajedno vodili svoju prvu emisiju ''Radio Amnezija''. Dobro su se snašli u novoj ulazi, a jedna situacija iznenadila je apsolutno sve.

U improvizovanom studiju Anđela i Stefan ugostili su Aneli Ahmić i Filipa Cara, dok ih je u jednom trenutku prekinulo obezbeđenje.

Pripadnici obezbeđenja su uneli poklone za voditelje.

1/5 Vidi galeriju Stefan Karić Foto: Kurir, Petar Aleksić, Printscreen Pink

- Da se zamezi i zalije emisija i da pružite ruku drugarstva, ne zezajte nas više. Pozdrav, Nena Opozicija i ekipa - pročitao je Stefan Karić u "Eliti" čestitku koja je stigla uz poklone.

Njih dvoje nisu krili iznenađenje kada su dobili poklone, da bi, posle izvesnog vremena, program bio nastavljen.

1/7 Vidi galeriju Anđela Đuričić Foto: Printscreen

"Anđeli je najbolje da ostane sa Gastozom, iako joj se sviđa Stefan"

Inače, Marija Kulić, rijaliti učesnica i majka takmičarke "Elite 10" Miljane Kulić, prokomentarisala je odnos Anđele Đuričić i Stefana Karića.

Ističe da je Anđela "preračunata", te da zna "šta je njoj najbolje".

- Postoje varnice, ja sam pratila na žurki gde gledaju, vidim simpatije. Ali njoj je najsigurnije da ostane ovako sa Gastozom zbog fanova, da se ne podele - rekla je Marija.

- Zna Anđela šta je njoj najbolje, ona je preračunata, najbolje je da ostane sa Gastozom, a da joj se Karić u Eliti sviđa, i ona njemu - dodala je Marija Kulić za Red TV.

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