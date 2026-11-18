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Francuska ambasada u Beogradu večeras je bila mesto susreta ljubitelja mode, među kojima su se našla i brojna poznata lica. Sve ih je okupio modni kreator Igor Todorović, koji je organizovao posebnu modnu reviju povodom 100 godina od nastanka male crne haljine, kultnog modnog komada koji je proslavila legendarna francuska dizajnerka Koko Šanel i koji je zauvek promenio istoriju mode. Kao simbol jednostavnosti, elegancije i ženske slobode, mala crna haljina i danas zauzima posebno mesto u svetu mode.

Zvanice, koje su pristigle u elegantnim i svečanim izdanjima, prošetale su crvenim tepihom, a a na stolicama ih je sačekao i prigodan poklon dobrodošlice. Ekipa Kurira donosi vam delić atmosfere sa ovog glamuroznog događaja, na kojem su se moda, umetnost i elegancija susrele na jednom mestu.

1/27 Vidi galeriju Modna Revija Foto: Kurir

Jedna od najuspešnijih manekenki bivše Jugoslavije, novinarka i urednica modnih časopisa Irena Mišović, među prvima je stigla na reviju. Iako je u mladosti bila deo međunarodnog sveta mode, Irena danas na manekenstvo gleda drugačije nego što bi mnogi očekivali. Kako je nedavno objasnila, taj posao nije bio njena velika želja, već prilika da upozna svet i stekne iskustvo koje će joj kasnije koristiti. Publika je pamti i po tome što se njena ćerka svojevremeno udala za ženu, a Irena je uvek isticala da svoju decu podržava u njihovim odlukama. Irena je večeras je blistala u tamnoj kombinaciji, kao jedna od gošći Igora Todorovića.

Glumica Jelena Gavrilović stigla je pred sam početak revije i odmah privukla pažnju svojim upečatljivim stajlingom. Poznata po eleganciji i izraženom modnom senzibilitetu, Jelena je još jednom pokazala da ume da iznese i nešto drugačije modne kombinacije, ne odričući se ženstvenosti i sofisticiranosti. Njen dolazak nije prošao neoapaženo.

00:09 Duška Jovanić Izvor: Kurir

Novinarka i spisateljica Duška Jovanić pozirala je pred našim kamerama upravo u maloj crnoj haljini, koja je i glavna tema ovog događaja. Kišno vreme nije joj pokvarilo ni raspoloženje ni stajling, a svojim izborom odevne kombinacije na simboličan način podsetila je zbog čega ovaj modni klasik već čitav vek zauzima posebno mesto u ženskoj garderobi.

00:05 Irena Mišović Izvor: Kurir

Revija Igora Todorovića nije bila samo omaž jednom modnom komadu, već i podsećanje na poruku koju mala crna haljina nosi decenijama, da prava elegancija ne zavisi od prolaznih trendova, već od stava, samopouzdanja i ličnog pečata žene koja je nosi. Nastala kao simbol jednostavnosti i oslobađanja od nametnutih modnih pravila, ona je vremenom postala mnogo više od odevnog predmeta: simbol ženske snage, nezavisnosti i bezvremenske lepote.

00:19 Modna revija Izvor: Kurir

Upravo tu ideju Igor Todorović večeras je stavio u prvi plan, podsećajući da moda nije samo pitanje izgleda, već i način da se ispriča priča, pošalje poruka i izrazi ličnost. A ako je suditi po atmosferi u Francuskoj ambasadi, mala crna haljina i posle 100 godina ima šta da poruči.

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