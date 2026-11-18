LJUBA PANTOVIĆ ČEKA PETO UNUČE! Ćerka ponovo trudna, stigle srećne vesti
- Ljuba Pantović uskoro će dobiti peto unuče, jer je njena ćerka Gorana ponovo trudna.
- Srećnu vest podelila je Aleksandra na Instagramu, a porodica Pantović tako dobija još jednog člana.
- Gorana već ima sina i ćerku, dok Aleksandra ima Magdalenu i Jovana.
Porodica Ljube Pantović uskoro će postati bogatija za još jednog člana! Poznata fitnes šampionka dobiće peto unuče, budući da je njena ćerka Gorana u drugom stanju. Srećnu vest podelila je Aleksandra putem Instagrama, gde je obradovala pratioce lepim porodičnim novostima.
Ovo je još jedan veliki razlog za slavlje u porodici Pantović, a Ljuba će uskoro dobiti još jedno unuče. Gorana već ima sina i ćerku, Vasiliju i Nikolinu, dok Aleksandra ima Magdalenu i sina Jovana , pa će nova prinova dodatno upotpuniti njihovu veliku porodicu.
Inače, Ljuba i u petoj deceniji života izgleda fenomenalno! Njena figura, kondicija i zavidna fizička forma redovno privlače pažnju, a mnogi se pitaju kako joj polazi za rukom da godinama održava takav izgled. Ona je, međutim, odavno poznata po disciplini, treninzima i zdravim životnim navikama.
Upravo zato svoje znanje i iskustvo prenosi i drugima kroz fitnes program, kojim želi da pomogne ljudima da dođu do željene figure, poboljšaju kondiciju i osećaju se bolje u svom telu. Ljuba je najbolji primer da godine ne moraju da budu prepreka za dobru formu, a čini se da joj ni brojne obaveze oko porodice ne predstavljaju prepreku da ostane u vrhunskoj kondiciji.
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