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Porodica Ljube Pantović uskoro će postati bogatija za još jednog člana! Poznata fitnes šampionka dobiće peto unuče, budući da je njena ćerka Gorana u drugom stanju. Srećnu vest podelila je Aleksandra putem Instagrama, gde je obradovala pratioce lepim porodičnim novostima.

Ovo je još jedan veliki razlog za slavlje u porodici Pantović, a Ljuba će uskoro dobiti još jedno unuče. Gorana već ima sina i ćerku, Vasiliju i Nikolinu, dok Aleksandra ima Magdalenu i sina Jovana , pa će nova prinova dodatno upotpuniti njihovu veliku porodicu.

Foto: Printscree

Inače, Ljuba i u petoj deceniji života izgleda fenomenalno! Njena figura, kondicija i zavidna fizička forma redovno privlače pažnju, a mnogi se pitaju kako joj polazi za rukom da godinama održava takav izgled. Ona je, međutim, odavno poznata po disciplini, treninzima i zdravim životnim navikama.

Upravo zato svoje znanje i iskustvo prenosi i drugima kroz fitnes program, kojim želi da pomogne ljudima da dođu do željene figure, poboljšaju kondiciju i osećaju se bolje u svom telu. Ljuba je najbolji primer da godine ne moraju da budu prepreka za dobru formu, a čini se da joj ni brojne obaveze oko porodice ne predstavljaju prepreku da ostane u vrhunskoj kondiciji.

1/5 Vidi galeriju Bivša rijaliti učesnica i sportistkinja Ljuba Pantović (47) često se ističe kao jedna od najzgodnijih baka na domaćoj javnoj sceni. Foto: Printscreen

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