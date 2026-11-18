CECA NA PROMOCIJU KNJIGE PONELA TAŠNU OD 8.000 EVRA! Pevačica svojim izgledom skrenula sve poglede na događaju kod Miloša Nadaždina
- Ceca Ražnatović došla je na promociju knjige Miloša Nadaždina i privukla pažnju elegantnim crnim stajlingom. Nosila je i Šanel tašnu vrednu oko 8.000 evra, uz Van Cleef & Arpels ogrlicu od 3.300 evra.
- Na događaju se pojavila i Sara Jo u džinsu, sa zalizanom punđom i diskretnom šminkom, bez dečka Alekseja Bjelogrlića. Nadaždin je predstavio 'UNSEEN' povodom 20 godina karijere.
Fotograf Miloš Nadaždin napravio je danas promociju knjige "Unseen" na koju su došle brojne javne ličnosti da ga podrže. Na događaj je došla i Ceca Ražnatović koja je pucala od elegancije.
Ceca se odlučila za jednostavnu, a efektnu kombinaciju. Ovoga puta autfitom je dominirala crna boja - pantalone, majica, čizme i torbica brenda Šanel koja košta oko 8.000 evra. U pitanju je model Chanel Barrel Clutch with Chain iz kolekcije za 2026. godinu, izrađen od crne teleće kože sa utisnutim krokodilskim dezenom i zlatnim detaljima.
Oko vrata je nosila Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra ogrlicu čija je cena 3.300 evra, a stajling je upotpunila bež kaputom koji takođe ima crne detalje.
Odmah za njom je na promociju stigla i Sara Jo, koja je bila u džinsu.
Ona je zalizala punđu i imala diskretnu šminku, a ovoga puta društvo joj nije pravio dečko Aleksej Bjelogrlić. Ona je pobegla od novinara ne želeći da daje izjave.
Šta je "UNSEEN"
Miloš Nadaždin, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih fotografa u regionu, tokom dve decenije karijere izgradio je prepoznatljiv vizuelni stil i potpisao više od 1.000 naslovnih strana, 400 modnih editorijala i brojne kampanje. Njegove fotografije objavljivane su u prestižnim svetskim magazinima poput V Magazine, Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan i Esquire, a pred njegovim objektivom našle su se neke od najvećih zvezda domaće i regionalne scene.
Povodom 20 godina uspešne karijere, Nadaždin predstavlja „UNSEEN“, jedinstvenu multimedijalnu izložbu sa više od 2.000 do sada neobjavljenih fotografija, prikazanih na monumentalnim LED ekranima. Jubilej prati i njegova prva fotografska knjiga, kao i posebna modna kolekcija UNSEEN × Legend, koja spaja fotografiju i modu.
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