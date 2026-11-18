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Fotograf Miloš Nadaždin napravio je danas promociju knjige "Unseen" na koju su došle brojne javne ličnosti da ga podrže. Na događaj je došla i Ceca Ražnatović koja je pucala od elegancije.

Ceca se odlučila za jednostavnu, a efektnu kombinaciju. Ovoga puta autfitom je dominirala crna boja - pantalone, majica, čizme i torbica brenda Šanel koja košta oko 8.000 evra. U pitanju je model Chanel Barrel Clutch with Chain iz kolekcije za 2026. godinu, izrađen od crne teleće kože sa utisnutim krokodilskim dezenom i zlatnim detaljima.

Oko vrata je nosila Van Cleef & Arpels Vintage Alhambra ogrlicu čija je cena 3.300 evra, a stajling je upotpunila bež kaputom koji takođe ima crne detalje.

1/10 Vidi galeriju Promkcija knjige Miloša Nadaždina Foto: Damir Dervišagić

Odmah za njom je na promociju stigla i Sara Jo, koja je bila u džinsu.

Ona je zalizala punđu i imala diskretnu šminku, a ovoga puta društvo joj nije pravio dečko Aleksej Bjelogrlić. Ona je pobegla od novinara ne želeći da daje izjave.

Šta je "UNSEEN"

Miloš Nadaždin, jedan od najpoznatijih i najuticajnijih fotografa u regionu, tokom dve decenije karijere izgradio je prepoznatljiv vizuelni stil i potpisao više od 1.000 naslovnih strana, 400 modnih editorijala i brojne kampanje. Njegove fotografije objavljivane su u prestižnim svetskim magazinima poput V Magazine, Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan i Esquire, a pred njegovim objektivom našle su se neke od najvećih zvezda domaće i regionalne scene.

Povodom 20 godina uspešne karijere, Nadaždin predstavlja „UNSEEN“, jedinstvenu multimedijalnu izložbu sa više od 2.000 do sada neobjavljenih fotografija, prikazanih na monumentalnim LED ekranima. Jubilej prati i njegova prva fotografska knjiga, kao i posebna modna kolekcija UNSEEN × Legend, koja spaja fotografiju i modu.

08:48 Milos izjava Izvor: Kurir

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