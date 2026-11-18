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Slađana Marković danas prolazi kroz težak životni period, nakon što je zbog finansijskih problema pokušala da sebi oduzme život, a posledice tog čina i dalje oseća, budući da je ostala nepokretna.

Slađana se godinama borila da od muzike obezbedi egzistenciju sebi i svojoj majci, ali je pandemija koronavirusa potpuno promenila njen život. Nastupi su otkazivani, posla je bilo sve manje, dugovi su se gomilali, a ona je, suočena sa ogromnim finansijskim i životnim pritiskom, donela kobnu odluku da sebi oduzme život skokom sa terase.

Nakon pokušaja samoubistva ostala je nepokretna, a i danas se svakodnevno suočava sa teškim izazovima i bori se da ponovo stane na noge.

- Kajem se, pogrešila sam, jer nisam umela da se nosim sa nemaštinom, pritiskom i bolesnom majkom. Otad sam invalid, pokušavam da prohodam, ali je teško. Mnogo mi je pomogla mati Marija iz manastira Rođenje Presvete Bogorodice kod Čačka, razgovorom sam uspela da prevaziđem sve teške trenutke i pronađem oprost za ono što sam uradila - rekla je Slađana ranije, ne želeći da se vraća na težak period kroz koji je prošla.

1/5 Vidi galeriju Slađana Marković Foto: Printscreen Facebook, Printscreen/FB

Organizovan humanitarni koncert

U želji da pomogne Slađani i omogući joj da nastavi lečenje i oporavak, Mima Bažalac, nekadašnja učesnica šou-programa "Nikad nije kasno", odlučila je da javnosti predstavi njenu životnu priču i organizuje humanitarni koncert kako bi se prikupila pomoć.

Mima je otkrila da je Slađana godinama živela od pevanja i da je sama izdržavala sebe i majku, ali da je dolazak pandemije doveo do potpunog preokreta u njenom životu.

- Devojka je pevala godinama, živela je sama sa majkom i svojim radom izdržavala obe. Nastupila je ta nesrećna korona, posla nije bilo, svirke su bile otkazane, a dugovi su iz dana u dan rasli. Zbog nemaštine, dugova i nemogućnosti da živi normalno, na žalost, pokušala je ono najgore. Kad su stigli izvršitelji i sudski pozivi za dugovanja pokušala je samoubistvo. Ne želim da pričam kako i šta, ali nakon toga njen život se potpuno promenio na gore. Sve joj je bilo slomljeno, noge, kukovi i od tad kreće njena borba i oporavak - rekla je Mima za Grand.

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