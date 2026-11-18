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Fotograf Miloš Nadaždin povodom 20 godina uspešne karijere predstavio je "UNSEEN", jedinstvenu multimedijalnu izložbu sa više od 2.000 do sada neobjavljenih fotografija. On je pred našim kamerama progovorio o saradnji sa domaćim zvezdama i situacijama koje su mu se dešavale.

Nadaždin je rekao da se niko od javnih ličnosti nije bunio za fotografije koje je odabrao da sada objavi.

- To je nekako i tema ovog mog skupa i 20 godina rada. Video sam sve i svašta, samo lepo pamtim, a ružno sam izbrisao iz pamćenja. Imam preko 2.500 neobjavljenih fotografija. Svi su dobili fotografije pre objavljivanja i bili su presrećni da vide sebe od pre 15, 20 godina - rekao je Miloš, a onda je Ceca došla da ga pozdravi, te je dala svoje mišljenje o knjizi.

- Oduševljena sam, ni meni nije pokazao i za mene je bilo iznenađenje kada sam videla u knjizi. Nisi mi sve pokazao, ne izmišljaj - kroz smeh je poručila.

- Mi se odlično razumemo, ne traje nam dugo fotografisanje, Miloš poznaje moj senzibilitet i sve odradi u rekordnom roku jer ja nisam baš osoba koja je luda za slikanjem. On to odradi i ja kažem: "Ajde sad malo da se družimo"- dodala je ona.

08:48 Milos izjava Izvor: Kurir

Nataša Ninković nije htela fotošop

On je otkrio da mu se nije puno puta dešavalo da mu javne ličnosti vraćaju fotografije.

- Nije se to često dešavalo. Nataša Ninković mi je vratila fotografiju i na tome joj mnogo hvala. Ja sam se istripovao da ja nju moram da prepeglam i ja sam napravio tinejdžerku od nje. Ona mi rekla: " Molim te, ovo nisam ja". Ja sam vratio 70 odsto obrade i od tada tako radimo. Niko nije toliko puno vraćao, to sa njom mi je bilo najupečatljivije jer ja stvarno saslušam šta neko želi - rekao je on i dodao:

- Velika je zabluda da previše obrađujem fotografije, tu je svetlo krucijalno. Doživljavam nervni slom kada provuku moju fotku kroz faceapp i dorađuju već sređene fotografije.

1/15 Vidi galeriju Miloš Nadaždin Foto: Damir Dervišagić

Za fotošop Dare Bubamare kaže:

- Preteruje, ali ja stvarno mislim da njoj to ne treba. Ona žena stvarno dobro izgleda, lepa je i nema potrebe za tim.

Inače, Miloš Nadaždin jedan je od najpoznatijih i najuticajnijih fotografa u regionu, a tokom dve decenije karijere izgradio je prepoznatljiv vizuelni stil i potpisao više od 1.000 naslovnih strana, 400 modnih editorijala i brojne kampanje. Njegove fotografije objavljivane su u prestižnim svetskim magazinima poput V Magazine, Elle, Harper's Bazaar, Cosmopolitan i Esquire, a pred njegovim objektivom našle su se neke od najvećih zvezda domaće i regionalne scene.

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